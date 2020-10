Star Wars: un ingegnere ha creato una vera spada laser al plasma (VIDEO)

Lo youtuber James Hobson, noto anche come Hacksmith, ha condiviso un video nel quale mostra come è riuscito a creare una spada laser come quella di Star Wars, retrattile e capace di tagliare anche l'acciaio.

Nel corso dei decenni, moltissimi fan di Star Wars hanno provato a creare una vera spada laser, l'oggetto di scena più iconico della celeberrima saga stellare, ma sono riusciti ad ottenere soltanto qualcosa di somigliante attraverso l'uso di tubi metallici e luci. Tuttavia, James Hobson, conosciuto anche come Hacksmith, ha utilizzato ciò che nessun costruttore aveva ancora usato: i principi dell'ingegneria laser.

In un recente video realizzato per la sua serie Make It Real, Hobson ha dimostrato come sia riuscito a fabbricare un'arma che in precedenza si pensava potesse essere soltanto frutto della magia del cinema. "Anche con tutte le nuove attrezzature e capacità, siamo ancora vincolati dalle leggi della termodinamica", spiega Hobson nel video.

"Le teorie dicono che il plasma è meglio trattenuto in un raggio da un campo magnetico. Il problema è produrre un campo elettromagnetico abbastanza forte da contenere una lama. La spada laser dovrebbe essere letteralmente costruita all'interno di una scatola rivestita di elettromagneti".

Per catturare un raggio di plasma, Hobson e i suoi compagni di squadra, Dave Bonhoff, Ian Hillier e Darryl Sherk, hanno impiegato il principio del "flusso laminare", combinando gas di petrolio liquefatto, o propano, con l'ossigeno e inviandoli attraverso ugelli lamellari: "Uno strumento specializzato per ingegneri, che genera un flusso di gas altamente concentrato per creare un fascio di plasma" secondo Hobson. Aggiungendo ulteriori sostanze chimiche alla miscela, è possibile ottenere colori diversi: il cloruro di sodio (sale da cucina) trasforma il raggio in giallo, l'acido borico lo rende verde, il cloruro di stronzio lo fa diventare rosso e il cloruro di calcio produce un colore ambrato.

Per essere in grado di catturare e controllare una produzione di energia così elevata, la loro spada laser è collegata ad uno zaino su misura che funge da fonte di energia, con un circuito in grado di controllare il flusso di gas. Il risultato è una replica di una spada laser che si proietta e si ritrae a comando e brucia a 4.000 gradi Fahrenheit, abbastanza calda da tagliare l'acciaio. "È così brillante che in realtà fa male anche guardarla" ha dichiarato Hobson. "Ce l'abbiamo fatta. La prima spada laser retrattile al plasma al mondo!" ha quindi affermato alla conclusione del video.