Star Wars: in arrivo una serie su Ahsoka Tano su Disney+?

Un nuovo personaggio appartenente all'universo di Star Wars potrebbe avere presto una serie Disney+ tutta sua: parliamo di Ahsoka Tano, la giovane Padawan Jedi che abbiamo incontrato nella serie animata Star Wars: The Clone Wars, al fianco di Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi.

La notizia, riportata da Daniel Richtman, svela anche chi potrebbe interpretare Ahsoka Tano, ovvero Rosario Dawson, che vedremo proprio nei panni di questo personaggio nella seconda stagione di The Mandalorian il prossimo autunno. Questo scoop non è stato confermato né da Disney né da Lucasfilm, ma, visto l'affetto che il pubblico nutre per questo personaggio e il successo che ha avuto arrivando anche nella serie di Jon Favreau, potrebbe essere verosimile.

Inoltre, questa novità avvalorerebbe la tesi secondo cui il contratto di Rosario Dawson con la Disney prevederebbe molto più che una semplice apparizione in The Mandalorian 2 e sarebbe ricollegabile anche al progetto tutto al femminile a cui sta lavorando Leslye Headland, confermato da Lucasfilm a inizio maggio.

Per chi dovesse ancora fare la conoscenza della Padawan Ahsoka, Star Wars: The Clone Wars vi aspetta in streaming su Disney+.