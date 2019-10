Star Wars: Il Trono di Spade 8 ha influito sull'addio di Benioff e Weiss?

Il trono di spade: Daenerys, Regina delle "ceneri" di fronte al suo esercito nel finale di serie

Il trono di spade 8 sarebbe legato all'abbandono di Star Wars da parte di Benioff e Weiss. Lo dice la giornalista Joanna Robinson di Vanity Fair, ma lei stessa afferma che la cosa è da prendere con le pinze poiché si tratta solo di dicerie che lei ha commentato in un podcast (l'episodio in questione è stato rimosso dopo che la gente ha cominciato a trattare le sue ipotesi come dati di fatto).

Nella fattispecie, il rumor captato e diffuso dalla giornalista contraddice l'affermazione di David Benioff e D.B. Weiss, i quali hanno dichiarato di essersi allontanati dall'universo lucasiano a causa di un accordo con Netflix che li terrà molto occupati negli anni a venire. Stando alla Robinson, in realtà la decisione di non andare avanti con il progetto sarebbe stata presa già a maggio, prima dell'accordo con il gigante dello streaming, ma non annunciata proprio per far sì che il duo potesse andare altrove.

La scelta sarebbe stata fatta dopo che erano state annunciate le date dei prossimi film (dicembre 2022, 2024 e 2026) ma soprattutto dopo la messa in onda del finale de Il trono di spade, la cui accoglienza non proprio entusiasta da parte dei fan avrebbe influito sul futuro di Benioff e Weiss nel franchise di Star Wars. L'annuncio ufficiale del loro addio artistico al progetto sarebbe invece dovuto alle recenti dichiarazioni durante un Q&A, nel corso del quale hanno candidamente ammesso di sapere poco o nulla del processo creativo e produttivo quando hanno iniziato a lavorare alla fortunata serie HBO.

La Lucasfilm è attualmente impegnata con la promozione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre. Tra i progetti ancora in lavorazione ci sono una trilogia ideata da Rian Johnson e un film prodotto da Kevin Feige.