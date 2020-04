Star Wars: Il risveglio della forza, svelato un easter egg su Finn

Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza: John Boyega nel trailer finale del film

L'account Twitter della saga stellare ha svelato un easter egg all'interno di Star Wars: Il risveglio della forza. È stato nel contesto di un thread lanciato dalla divisione live-action della Disney, sul tema molto pasquale degli Easter Eggs nelle produzioni delle varie etichette della Casa del Topo, tra cui Pixar e Marvel, qui ad esempio abbiamo parlato di un easter egg su Avengers: Endgame e Iron Man.

Per quanto concerne il franchise ideato da George Lucas, il dettaglio nascosto riguarda Finn, e più precisamente il suo nome da Stormtrooper, FN-2187. Il numero, come svelato dal tweet, è lo stesso della cella in cui era rinchiusa Leia Organa nel capostipite della Skywalker Saga nel 1977. La cella, a sua volta, è un omaggio a un cortometraggio canadese, intitolato 21-87, che era piaciuto a Lucas.

Star Wars: Il risveglio della forza ha rilanciato il franchise al cinema dopo dieci anni di assenza (escluso un film d'animazione nel 2008), in seguito all'acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney nel 2012. Uscito nelle sale nel dicembre del 2015, il film ha incassato più di due miliardi di dollari al box office mondiale, diventando il primo lungometraggio a superare quella soglia senza avere la firma di James Cameron (successivamente ci è riuscito anche Avengers: Endgame).

Tale successo ha dato il via a un nuovo corso creativo del franchise, tra cinema, televisione e streaming: a oggi sono usciti cinque lungometraggi, e un sesto è previsto per la fine del 2022, mentre su Disney+ sono disponibili la prima stagione del serial live-action The Mandalorian, ambientato tra la prima e la terza trilogia, e la settima stagione della serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni, ancora in corso e ambientata subito prima degli eventi dell'Episodio III. Sono in lavorazione anche una miniserie dedicata a Cassian Andor, uno dei comprimari dell'acclamato Rogue One: A Star Wars Story, e un'altra incentrata su Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor nuovamente nei panni del maestro Jedi, in esilio su Tatooine.