Star Wars, I fan trovano pane per i loro denti: Han Solo diventa Pan Solo in una bakery della California

Tutti ricordano la leggendaria scena finale di Star Wars: Episodio V - L'Impero colpisce ancora, con Han Solo che viene intrappolato in una lastra di carbonite. Bene, qualcuno è riuscito a riprodurre questa specifica dinamica del personaggio, a grandezza naturale, soltanto con del pane.

One House Bakery a Benicia, in California, ha creato un'impressionante replica a grandezza naturale dell'Han Solo congelato nel quinto capitolo della saga di Guerre stellari, realizzandola interamente con pasta di pane. Il tutto è stato presentato attraverso un post sul profilo Instagram della Bakery, in cui hanno così introdotto la loro opera: "Pan Solo è stato racchiuso in levainite... Siamo dei grandi nerd!".

Parlando con USA Today della loro creazione a tema Star Wars, Hannalee Pervan, co-proprietaria e capo panettiera della Bakery, e Catherine Pervan, sua madre, anche lei proprietaria e cioccolatiera, hanno rivelato di averci impiegato circa tre mesi per realizzare la loro idea: "Siamo super fan quando si tratta di fantascienza, e il franchise di Star Wars è super iconico in questo senso".

I lavori per dar vita a Pan Solo si sono svolti prevalentemente fuori dall'orario di apertura del negozio. L'opera resterà esposta al di fuori dell'edificio fino alla notte di Halloween, con controlli continui e un primo responso estremamente positivo da parte delle persone locali.