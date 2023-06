Star Wars: Hayden Christensen svela l'incredibile reazione della figlia dopo che ha sconfitto Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen ha commosso i fan raccontando come ha reagito sua figlia dopo averlo visto sconfiggere Obi-Wan Kenobi nei panni di Anakin Skywalker: stiamo ovviamente parlando della celebre scena nella serie omonima, composta da 6 puntate, distribuita sulla piattaforma streaming Disney+ dal 27 maggio al 22 giugno 2022.

Fino all'anno scorso Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker/Darth Vader si erano scontrati soltanto due volte nell'intera cronologia di Star Wars: su Mustafar in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e poi a bordo della prima Morte Nera in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza. Poi è arrivata la miniserie su Obi-Wan Kenobi e gli abbonati a Disney+ hanno potuto vedere i due iconici personaggi combattere altre due volte.

Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni - Ewan McGregor, Hayden Christensen e Samuel L. Jackson in un'immagine promozionale

Nel quinto episodio dello show viene anche mostrata una scena in cui Anakin e Obi-Wan si allenano prima degli eventi di Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni e, a questo proposito, Christensen ha raccontato il dolce e inaspettato momento in cui sua figlia ha assistito alla lotta tra il suo personaggio e il suo ex Maestro Jedi.

Durante un'intervista con Diego Luna, Hayden Christensen ha parlato dell'incredibile reazione di sua figlia: "Devo dire che girare lo show su Obi-Wan è stato davvero bello perché ho avuto la possibilità di portarla sul set. Non quando indossavo il costume di Darth Vader, ma quando abbiamo girato la sequenza del flashback e ho potuto interpretare Anakin. Quel giorno mi ha visto combattere con la spada laser. Era molto preoccupata per me. Aveva paura che uno di noi [Ewan McGregor] si facesse male."