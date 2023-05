Star Wars: il gioco da tavolo ambientato nel pericolosissimo Orlo Esterno è su Amazon a un prezzo mai visto

Star Wars: Orlo Esterno, il gioco da tavolo ispirato alla celebre saga cinematografica creata da George Lucas, è attualmente in offerta su Amazon. Targata Asmodee, questa particolarissima esperienza collaborativa vi trasporterà in un mondo senza regole in cui la morale diventa sempre più sottile e relativa di turno in turno. Sul sito potete trovare il gioco a 64.90 €, con uno sconto del 13% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto.

Nel dettaglio, la scatola del gioco ambientato nell'Orlo Esterno di Star Wars contiene: 12 schede nave, 4 plance giocatore, 4 segnapunti fama di plastica, 16 segnalini reputazione, 22 segnalini contatto, 16 segnalini pattuglia , 8 pedine personaggio, 8 piedistalli di plastica, 40 segnalini danno, 60 segnalini credito, 70 segnalini incontro, 70 carte mercato, 53 carte banca dati, 8 carte personaggio, 4 carte di consultazione, 10 carte IA, 12 segnalini obiettivo, 6 tessere della mappa, 2 chiusure della mappa, 6 dadi, 1 manuale di gioco e 1 compendio delle regole.

Avventuratevi in uno dei punti più remoti del gigantesco universo di Guerre Stellari. Il vostro obiettivo sarà quello di diventare i fuorilegge più famosi e temuti di tutta la galassia. Indossate i panni di cacciatori di taglie, contrabbandieri e mercenari di ogni genere pronti a lasciare il segno sulla galassia lontana lontana. Arruolando alcuni fra i più celebri personaggi di Star Wars nel vostro equipaggio vi farete un nome, portandoveli dietro in una serie di lavoretti non troppo leciti, per poi scegliere da che parte stare. Una volta comprese le regole del posto la vostra ascesa potrà assumere diverse sembianze, tenendo conto anche degli altri giocatori in gioco.