Star Wars Day: su Amazon tantissime offerte di ogni tipo per la gioia dei fan

Sul noto sito di e-commerce ci sono tantissime offerte imperdibili per i fan e i collezionisti del mondo di Guerre Stellari. Quale occasione migliore dello Star Wars Day per recuperare gadget e prodotti di una delle saghe più celebri di sempre?

In occasione dello Star Wars Day, Amazon ha deciso di festeggiare questa ricorrenza, ormai consolidatasi negli anni, con una marea di offerte dedicate al mondo ideato da George Lucas. In questi giorni è possibile recuperare gadget di ogni tipo, oggetti da collezione, set LEGO dettagliatissimi e molto altro, sfruttando gli sconti disponibili sul sito. Così abbiamo raccolto per voi le offerte più sfiziose e interessanti, cercando di variare il più possibile di prodotto in prodotto.

Non lasciatevi scappare l'occasione perfetta per arricchire la vostra collezione, o per realizzare regali memorabili per amici e parenti. Le possibilità di approccio sono molteplici, come anche gli sconti in relazione a questo giorno speciale che, ormai, ha rivoluzionato per sempre il significato del 4 di maggio.

1. Set LEGO dell' X-Wing Fighter di Luke Skywalker

Il set LEGO del leggendario X-Wing Fighter guidato da Luke Skywalker durante la battaglia di Yavin è in super offerta su Amazon. Si tratta di uno dei mezzi più celebri dell'intera saga di Guerre stellari, essendo stato al centro della distruzione della Morte Nera. Sul sito potete trovarlo a 39.99 €, con uno sconto del 20% sul prezzo base.

Questo set LEGO Star Wars include il modellino da costruire in mattoncini dell'iconico X-Wing Fighter di Luke Skywalker, perfetto per ricreare alcune fra le più importanti scene della trilogia classica. L'X-Wing (composto da 474 pezzi) ha una cabina di pilotaggio apribile, uno spazio per R2-D2, ali regolabili tramite un pulsante, un carrello di atterraggio retrattile e 2 shooter a molla. Nella scatola troverete anche le minifigure di Luke Skywalker con la sua spada laser, della Principessa Leila e del Generale Dodonna, ognuno con la propria pistola blaster, e il droide R2-D2.

2. Cofanetto con tutti e 9 i film di Star Wars

Prima delle serie tv e dell'universo espanso c'erano e ci sono sempre stati i film. Le origini e alcune delle storie più importanti di Star Wars sono comparse sul grande schermo e... quale occasione migliore per recuperare il cofanetto con tutte e nove le pellicole uscite? Su Amazon trovate questa particolare raccolta scontata a 54.99 €.

Tutte le vicende principali che hanno fatto la storia della saga sono a portata di mano. Non solamente un oggetto da collezione, ma anche un'edizione molto particolare che nessun appassionato dovrebbe lasciarsi scappare.

3. Funko Pop di The Mandalorian con The Child e il mandaloriano insieme

Se amanti di The Mandalorian siete nel posto giusto, dato che ci sono gadget in offerta ispirati anche a questa serie tv. Nel dettaglio vi segnaliamo il Funko Pop che comprende entrambi i protagonisti della storia, attualmente disponibile sul sito a 32.22 €, con uno sconto del 15% dal prezzo base.

La dettagliatissima statuina Pop Moment è alta circa 14cm ed è il regalo perfetto per i collezionisti del mondo di Star Wars. A un prezzo del genere diventa un vero e proprio must have da esporre con o senza scatola.

Star Wars: il set LEGO dell'epico addestramento di Luke su Dagobah è su Amazon con un'offerta imperdibile

4. Spada Laser Force FX Elite di Darth Vader con luci LED di Nuova Generazione ed Effetti sonori

Uno degli elementi più iconici dell'intera saga di Star Wars è in offerta per poco. Stiamo parlando della spada laser Force FX Elite di Darth Vader, una delle sue riproduzioni più realistiche di sempre. Su Amazon potete trovarla a 231.49 €, con uno sconto del 21% sul prezzo di partenza.

Nel dettaglio si tratta di una prodotto Hasbro dotato di luci di nuova generazione e di effetti sonori, il tutto grazie a una tecnologia LED estremamente avanzata. Il suo design s'ispira ai dettagli mostrati nella serie Obi-Wan Kenobi, con un pulsante sull'elsa che attiva gli effetti sonori e molto altro come: l'accensione progressiva, l'effetto scontro in battaglia, l'effetto duello e la modalità sequenza di battaglia. Vi ricordiamo che la sua elsa è rimovibile e accompagnata da un cristallo Kyber.

5. Set LEGO dello Starfighter di Obi-Wan Kenobi dall'Attacco dei Cloni

Su Amazon il set LEGO dello Starfighter di Obi-Wan Kenobi è in super offerta. Fatevi un regalo per lo Star Wars Day e recuperatevi uno dei mezzi più iconici comparsi ne L'Attacco dei Cloni, attualmente disponibile a 28.49 €, con il 19% di sconto.

Il set in questione comprende: lo Starfighter da costruire, dotato di cabina di pilotaggio per la minifigure LEGO, 2 shooter, un carrello di atterraggio retrattile, una custodia per la spada laser e un alloggio sull'ala per il droide R4-P17. Nella scatola troverete anche le 3 minifigure di Obi-Wan Kenobi con spada laser, Taun We, e il droide astromeccanico R4-P17. Composto da 282 pezzi, il modellino è provvisto di istruzioni per il montaggio accostabili all'app LEGO Building Instructions dotata di strumenti digitali per zoomare e ruotare il vostro progetto.

6. Peluche di The Child/Baby Yoda

In occasione dello Star Wars Day su Amazon è in offerta anche il peluche di Baby Yoda/The Child. Disponibile a 19.90 €, scontato del 13%, si tratta di una delle più morbide riproduzioni sul mercato del piccolo personaggio che ha fatto innamorare perdutamente i fan di The Mandalorian. Alto 25cm e dotato di una mantellina estremamente fedele a quella nella serie tv, stiamo parlando di una delle più tenere idee regalo possibili, perfetta per ogni occasione.

Star Wars: il peluche di Darth Vader con manipolatore vocale è al prezzo più basso di sempre su Amazon

7. Set LEGO diorama del volo sulla trincea della Morte Nera con il caccia TIE Advanced di Darth Vader, l'X-wing di Luke Skywalker e 2 caccia TIE

Anche la riproduzione di una delle scene più famose della saga è in offerta su Amazon. Si tratta di un set LEGO diorama che riproduce l'inseguimento dell'X-Wing di Luke Skywalker inseguito dal caccia TIE di Darth Vader, nei pressi della Morte Nera. Attualmente disponibile a 55.99 €, con uno sconto del 20%, resta un oggetto da collezione immancabile sugli scaffali degli appassionati.

Composto da 665 pezzi, questo set LEGO Star Wars è caratterizzato da un modellino della superficie della Morte Nera con il caccia TIE Advanced di Darth Vader, l'X-Wing di Luke Skywalker e 2 caccia TIE. Si tratta di un diorama dettagliatissimo, incorniciato da una targa che riporta le famose parole di Darth Vader: "La Forza scorre potente in lui". Un perfetto regalo per ogni occasione quindi, e un oggetto da collezione unico nel suo genere.