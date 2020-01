Star Wars: Finn Wolfhard vorrebbe interpretare Ben Solo

Finn Wolfhard, uno dei protagonisti di Stranger Things, ha rivelato che vorrebbe interpretare Ben Solo in un progetto dedicato alle origini del personaggio al centro della nuova trilogia di Star Wars che si è conclusa a dicembre.

Il giovane attore, che ha 20 anni meno di Adam Driver, ha infatti rivelato il suo interesse nei confronti del ruolo rispondendo a un fan durante la realizzazione di un video per il magazine GQ. Finn Wolfhard ha dichiarato: "Mi piacerebbe interpretare Ben Solo, ma la trilogia si è appena conclusa. In ogni caso sono disposto, Marvel, Disney, sono qui intorno".

L'attore si è poi reso conto che la realizzazione di un eventuale film spinoff o una serie tv non dipende dalla Marvel e ha quindi aggiunto: "In ogni caso, assumetemi!".

Nel mondo dei fumetti si sta comunque raccontando proprio il passato di Ben Solo nella serie intitolata Star Wars: The Rise of Kylo Ren, in cui si mostra il giovane figlio di Han e Leia dopo lo scontro con Luke Skywalker che lo avvicina al lato oscuro della Forza e a Snoke.

Per ora, tuttavia, la Lucasfilm non ha ancora annunciato i propri progetti futuri, pur confermando che in futuro alcuni dei personaggi della trilogia conclusa da J.J. Abrams potrebbero ritornare in scena.