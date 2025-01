Star Wars: il film sequel con al centro Rey ha un nuovo sceneggiatore

Il film di Star Wars con al centro Rey, interpretata da Daisy Ridley, ha trovato un altro sceneggiatore. A delineare la nuova storia dell'eroina dopo gli eventi raccontati in L'ascesa di Skywalker sarà infatti George Nolfi.

I primi dettagli sul sequel di Star Wars

Alla regia del film, ancora senza un titolo ufficiale, sembra sarà ancora coinvolta Sharmeen Obaid-Chinoy. Lo script è in fase di sviluppo da molto tempo e, in precedenza, sono stati impegnati sulla storia Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, mentre nell'aprile 2023 era stato coinvolto Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, che ha tuttavia rinunciato all'incarico nel mese di ottobre 2024. Alcune fonti vicine alla produzione del film, che dovrebbe intitolarsi New Jedi Order, avevano sostenuto che il filmmaker avrebbe deciso di rinunciare dopo aver scritto un totale di quattro bozze. Kathleen Kennedy, a capo di Lucasfilm, avrebbe tuttavia continuato a fornirgli appunti su come migliorare la storia, situazione che ha quindi portato all'addio.

Star Wars: Daisy Ridley avrà un ruolo chiave in molti dei film in arrivo

Cosa dovrebbe raccontare il film

Secondo le prime indiscrezioni, gli eventi dovrebbero essere ambientati 15 anni dopo la fine della trilogia che ha visto protagonista Daisy Ridley fin da Il Risveglio della Forza, film che ha incassato in tutto il mondo 2,07 miliardi di dollari. Rey, che si è scoperto essere la nipote dell'Imperatore Palpatine, dovrebbe essere impegnata nella gestione di una scuola per aspiranti cavalieri jedi.

L'attrice, alcuni mesi fa, aveva ammesso di sapere solo qualche dettaglio del sequel, aggiungendo: "So che si introdurranno nuovi personaggi. Non so se torneranno personaggi mostrati in precedenza".

George Nolfi ha già firmato script di film come Ocean's 12 e Bourne Ultimatum, oltre ad aver diretto Elevation, The Banker, Birth of the Dragon e The Adjustment Bureau.