Star Wars: il film diretto da David Benioff e D.B. Weiss nei cinema nel 2022!

Star Wars ritornerà nelle sale, dopo L'ascesa di Skywalker, con un nuovo film diretto da David Benioff e D.B. Weiss, showrunner e produttori della serie Il Trono di Spade.

La notizia, già anticipata nel febbraio 2018, è stata ora ufficialmente confermata da Bob Iger, l'amministratore delegato della Disney.

Il progetto ambientato nell'universo di Star Wars che verrà diretto da David Benioff e D.B. Weiss arriverà nei cinema nel 2022.

Il lungometraggio sarà inoltre anticipato dalla produzione di un'ulteriore serie prodotta da Disney+ che farà parte del catalogo della piattaforma di streaming insieme a The Mandalorian e allo show prequel di Rogue One: A Star Wars Story.

Lo studio ha comunque confermato l'intenzione di concedere ai fan una pausa dopo l'arrivo nei cinema del nono capitolo della saga, diretto da J.J. Abrams, che concluderà la nuova trilogia e la storia della famiglia Skywalker: "Per noi sarà utile concederci una piccola pausa mentre pianifichiamo i prossimi capitoli della saga. La conclusione che abbiamo raggiunto è che tre anni era il giusto periodo di tempo per trarre respiro e compiere un reset, in modo da prepararsi nel modo più corretto per l'arrivo del prossimo film".

La trilogia originale diretta da George Lucas era arrivata nei cinema proprio a distanza di tre anni tra un episodio e l'altro, mentre la recente strategia di distribuzione, con uscite più ravvicinate, non aveva dato i risultati sperati.

