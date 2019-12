Star Wars e il film di Kevin Feige: per Kathleen Kennedy "Ci sono delle idee"

Star Wars potrebbe espandere il proprio universo con un film ideato da Kevin Feige e ora Kathleen Kennedy, a capo della Lucasfilm, ha condiviso un aggiornamento riguardante il progetto.

La produttrice della saga stellare ha infatti parlato del potenziale film ideato dal boss dei Marvel Studios durante un'intervista rilasciata al Los Angeles Times. Kathleen Kennedy ha spiegato che Kevin Feige ha "avuto un'idea per un film di Star Wars, ma è tutto ancora nelle fasi iniziali".

Il futuro della saga, dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che arriverà nei cinema il 18 dicembre, sembra comunque piuttosto interessante potendo contare anche su Rian Johnson che dovrebbe tornare nell'universo stellare dopo aver diretto Gli ultimi jedi. Jon Favreau, inoltre, ha portato al successo la serie The Mandalorian e ha già espresso il suo desiderio di continuare la collaborazione con la Lucasfilm, anche in vista di potenziali altri show prodotti per Disney+.

I risultati da record ottenuti dal Marvel Cinematic Universe sono però un elemento che spinge i fan ad attendere con grande curiosità e interesse il lungometraggio a cui sta lavorando Feige e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli relativi al progetto.