Star Wars, Ewan McGregor: "È stata dura finire la trilogia prequel dopo le stroncature de La Minaccia Fantasma

Ewan McGregor ha confessato quanto sia stato difficile concludere la trilogia prequel dopo le stroncature piovute su star Wars: La minaccia fantasma.

Ewan McGregor in una scena di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith

Prima di unirsi al franchise di Star Wars, Ewan McGregor ha avuto più di un ripensamento come ha spiegato a Vanity Fair:

"Mi sentivo come se fossi parte di questa new wave di cinema britannico, davvero, e che Star Wars non fossi io, non fosse quello che rappresentavo".

L'accoglienza ricevuta dal film prequel del 1999, Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, sembrava avvalorare i timori dell'attore sul franchise viste le pesanti stroncature fioccate da parte dei critici. così McGregor si è trovato a dubitare se firmare un contratto che lo legava per l'intera trilogia al personaggio di Obi-Wan Kenobi:

"È stato difficile perché è stata una decisione così importante fare quei film, un evento così grandioso. È stato abbastanza difficile per tutti noi affrontarlo, sapendo anche che ne avevamo altri due davanti."

Ora, 23 anni dopo, Ewan McGregor torna a interpretare l'epico maestro Jedi nell'omonima serie Disney+ Obi-Wan Kenobi, dal 27 maggio in streaming. La serie è ambientata 10 anni dopo gli eventi de La vendetta dei Sith, che ha visto Anakin Skywalker (Hayden Christensen) trasformarsi in Darth Vader.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi, il look di Ewan McGregor fa storcere il naso al web (FOTO)

Ewan McGregor ha notato che il ritorno a Star Wars ha avuto a che fare "con la crescita a livello personale". In origine, Lucasfilm aveva deciso di realizzare una pellicola standalone su Obi-Wan Kenobi diretta dal candidato all'Oscar Stephen Daldry che avrebbe visto McGregor in dupliuce veste di interprete e produttore:

"Ho pensato 'Dovrebbe essere la storia di un uomo distrutto, un uomo che ha perso la fede'. Ha sempre una battuta divertente da dire o sembra sempre essere calmo ed è un buon guerriero o soldato o qualsiasi altra cosa, ma vedere quell'uomo lacerarsi e scoprire cosa lo riporta di nuovo insieme - è lì che abbiamo iniziato."