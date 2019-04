Star Wars: Episode IX, J.J. Abrams: "Mia moglie mi ha convinto a girare il film"

Star Wars: Episode IX concluderà la nuova trilogia stellare e J.J. Abrams ha ora rivelato i suoi dubbi prima di accettare nuovamente il compito di tornare dietro la macchina da presa.

Il regista, intervistato da Fast Company, ha infatti dichiarato: "Non avrei dovuto essere lì. Non dovevo essere la persona che avrebbe diretto il film. Stavo lavorando ad altre cose e avevo un altro progetto che avrebbe dovuto essere il prossimo a cui lavorare, se fossimo stati fortunati".

Abrams ha però raccontato: "Poi Kathleen Kennedy mi ha telefonato e ha detto 'Considereresti realmente e seriamente l'idea di salire a bordo?'. E una volta che è iniziata quella situazione tutto si è svolto piuttosto rapidamente. Si è trattato di un folle atto di fede. C'è stato anche un momento in cui ho quasi detto 'No, non lo farò'".

La moglie di J.J., Katie McGrath, è però riuscito a convincerlo che ritornare alla guida del franchise fosse una buona idea, sottolineando che si trattava di un dono poter concludere la storia che aveva iniziato.

J.J. Abrams ha quindi iniziato a ideare la sceneggiatura, visto che Colin Trevorrow aveva abbandonato il progetto per differenze creative con la Lucasfilm proprio sulla storia. Il filmmaker ha dichiarato: "Non avere una sceneggiatura, ma una data di uscita ed essere consapevole che hai due anni di tempo a disposizione è stato complicato. Stai dicendo a te stesso: "Hai due anni dalla decisione di girarlo all'arrivo nelle sale'. E non hai letteralmente niente in mano. Non hai la storia, non hai il cast, non hai i designer, i set. C'era una troupe e c'erano le cose su cui si doveva lavorare dalla versione che precedeva la nostra, ma si trattava di iniziare dall'inizio".

Le riprese di Star Wars: Episode IX si sono concluse il 15 febbraio e il regista da allora è impegnato nella post-produzione: "Penso che siamo in una situazione in cui potremmo aver realizzato qualcosa di incredibilmente speciale. Mi sento sollevato nell'essere al lavoro a casa, negli uffici di Bad Robot, e sono grato perché ho potuto fare il film. E più di ogni altra cosa sono entusiasta del materiale che abbiamo a disposizione".

Star Wars: Episode IX arriverà nei cinema il 20 dicembre e il primo trailer potrebbe arrivare in occasione della Star Wars Celebration in programma negli Stati Uniti tra pochi giorni.