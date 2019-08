Star Wars: Donald Glover sarà ancora Lando Carlissian in una serie Disney+

Donald Glover riprenderà i panni di un giovane Lando Carlissian per una serie tv su Disney+. La notizia è stata lanciata da We Got This Covered che cita fonti estremamente affidabili, nonostante al momento non sia stata data nessuna conferma ufficiale da parte della casa di Topolino.

Si parla sin da prima dell'uscita in sala di Solo: A Star Wars Story di un possibile spin-off del socio di Han Solo, ma gli incassi al di sotto le aspettative avevano poi congelato l'ipotesi. Ora l'avvio, sempre su Disney +, di una serie su Obi Wan Kenobi deve aver convinto i dirigenti di Burbank a riconsiderare l'idea di un progetto simile su Lando, proponendo a Donald Glover la possibilità di riprendere il ruolo; resta da vedere se l'attore accetterà visti gli impegni sempre più pressanti. Atlanta, la serie di cui è creatore, sceneggiatore e attore è stata rinnovata per una quarta stagione, ad esempio, e lo terrà indaffarato per la prossima metà dell'anno. E' verosimile però che, se le cose vadano in porto, potremo rivederlo in "una galassia lontana lontana" solo dopo l'uscita e gli esiti di altri due prodotti made in Star Wars sulla piattaforma streaming: il già citato Obi Wan Kenobi con Ewan McGregor e soprattutto l'imminente The Mandalorian di John Favreau.

Solo: A Star Wars Story, Donald Glover in una foto del film

Nell'attesa potremo però rivedere Lando Carlissian nelle sale con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, terzo episodio della nuova trilogia firmato da J.J. Abrams. A prestargli il volto sarà Billy Dee Williams che aveva già vestito i panni del contrabbandiere spaziale ne L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.