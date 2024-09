Star Wars, per Donald Glover è "troppo serio. Spero che il film su Lando porti un po' di divertimento"

Disney e Lucasfilm stanno sviluppando insieme un nuovo film di Star Wars su Lando Calrissian, uno dei personaggi più amati del franchise, che sarà nuovamente interpretato da Donald Glover. Nel corso di una recente intervista, l'attore ha raccontato il suo desiderio più grande.

Un ritorno in grande stile per la star di Atlanta che aveva già interpretato Lando nello sfortunato capitolo dedicato al giovane Han Solo (Alden Ehrenreich). Glover ritiene che la saga sia troppo seria e vorrebbe aggiungere maggior divertimento.

Il ritorno di Lando

"È molto difficile divertirsi in questo momento. È complicato perché stanno succedendo molte cose serie, e stranamente queste sono le uniche cose che ci uniscono. Quindi, capisco perché le cose siano serie ma parte dell'esperienza umana è anche avere la responsabilità di goderci la vita. E sento che ci manca qualcosa in questo senso" ha spiegato Glover.

Donald Glover in una scena di Solo nel ruolo di Lando Calrissian.

In particolare, la saga di Skywalker secondo Donald Glover è troppo seria:"Nonostante ami il franchise di Star Wars, può essere super serio, troppo serio. Tutto ciò che riguarda Skywalker è troppo serio. Penso che la parte migliore di Lando è che è un mascalzone. E penso che le persone possano comprendere questo, perché probabilmente lui pensa che questa guerra è assurda e che abbiamo bisogno di soldi. Voglio portare divertimento in Star Wars. Voglio solo che sia divertente".

Dopo aver interpretato Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story, Donald Glover insieme al fratello Stephen per sostituire Justin Simien alla sceneaggiatura di quella che inizialmente era una serie tv e poi si è trasformata in un film.

Ecco cosa pensa Donald Glover del suo personaggio:"Lando è il fascino fatto incarnazione. È un po' un ribelle, cosa che penso sia sempre più rara. Oggi è difficile essere un abile oratore. Dov'è il limite? È anche lì che si annida il pericolo. Ci si può avvicinare senza saperlo? Mi piacerebbe interpretare Lando di nuovo. È divertente essere lui ma dev'essere fatto nel modo giusto, il tempo è prezioso".