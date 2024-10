Donald Glover cancella il tour di Childish Gambino per problemi di salute: "Mi devo operare"

Donald Glover è stato costretto ad annullare il resto del suo tour come Childish Gambino, in Nordamerica e in Europa, spiegando di dover affrontare un intervento chirurgico programmato e necessita di diverso tempo per guarire.

La notizia è stata resa ufficiale dopo che Glover aveva già posticipato le date nordamericane del tour, in teoria l'ultimo di Childish Gambino, visto che l'attore ha deciso di ritirare lo pseudonimo musicale dopo diversi anni di attività.

Date annullate

"Dopo il mio spettacolo a New Orleans, sono andato in ospedale a Houston per verificare un problema di salute che era diventato evidente" ha spiegato Glover "Dopo una valutazione è stato chiaro che non avrei potuto esibirmi quella sera, e dopo ulteriori test, non sarei riuscito a completare il resto del tour negli Stati Uniti nel tempo previsto. Al momento, ho un intervento chirurgico programmato e ho bisogno di tempo per guarire".

Donald Glover prosegue la sua spiegazione nel post su X:"Il mio percorso di recupero è qualcosa che devo affrontare con serietà. Detto questo, abbiamo preso la difficile decisione di annullare il resto del tour nordamericano e le date in Regno Unito e in Europa. I biglietti saranno rimborsati presso il luogo dell'acquisto. Non desidero altro che portare questo show ai fan ed esibirmi. Fino ad allora, grazie per l'amore, la privacy e il supporto".

Nel post, Glover non ha svelato i motivi del ricovero né i dettagli dell'intervento chirurgico programmato. Al momento, non ha menzionato i concerti che dovrebbe tenere in Nuova Zelanda e Australia, previsti nei mesi di gennaio e febbraio 2025.

Il tour "New World" di Donald Glover/Childish Gambino, come spiegato in precedenza, era l'ultimo di Childish Gambino, con brani come Bando Stone and the New World, un film omonimo in uscita e una ristampa dell'album uscito durante la pandemia, 3.15.2020 (Atavista).