Star Wars: cancellato il film su Lando Calrissian con Donald Glover

Justin Simien ha confermato ufficialmente che il suo progetto su Lando Calrissian, che avrebbe visto come protagonista Donald Glover, è stato definitivamente accantonato. A quanto pare, Disney avrebbe cancellato il progetto nonostante una grande quantità di materiali prodotti durante la pre-produzione.

I fan aspettavano un nuovo racconto sul grande schermo di Lando, con Donald Glover nuovamente nei panni del personaggio interpretato in Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, in cui ha recitato al fianco di Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo.

Addio al film su Lando

"Era piuttosto sviluppato. C'era una bibbia, c'era concept art, c'erano sceneggiature ma semplicemente non era destinato a realizzarsi" ha dichiarato Simien "Sto soffrendo, non mi sento bene. Devo permettermi di sentire queste emozioni. C'è così tanto che ho vissuto e che posso tenere per sempre e portare nel prossimo progetto".

Donald Glover in una scena di Solo: A Star Wars Story

"Ovviamente, non posso prendere la trama" prosegue Simien "il franchise o i personaggi ma c'è molto di più che ho ottenuto, in quanto creatore, ed è mio. Mi dispiace, è troppo tardi, non puoi più riprenderti quella parte". Il regista non ha nascosto il suo disappunto per come Disney ha gestito la situazione.

"È così chiaro. Probabilmente non vorranno che lo dica ma ho saputo che era ufficiale quando l'ho letto sui giornali. Ma il segnale era super evidente" ha confessato Simien. Tuttavia, l'autore non rimarrà tanto a lungo con le mani in mano.

In futuro, Justin Simien è pronto a legarsi al nuovo Star Trek con Alex Kurtzman e Tawny Newsome sulla serie live action Trek. Nel frattempo, si attendono ulteriori informazioni sulle idee di LucasFilm per proseguire il longevo franchise di Star Wars, che dovrebbe includere un nuovo film su Rey, nuovamente interpretata da Daisy Ridley, e la nuova serie The Mandalorian and Grogu, in arrivo su Disney+ nel maggio 2026.