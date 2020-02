Star Wars: Disney+ spiega la timeline completa di tutta la saga (FOTO)

Per molti è difficile destreggiarsi con la timeline completa di Star Wars e per questo motivo Disney+ ha voluto spiegare, con un'immagine, l'intera sequenza temporale che, tra film, serie animate e serie tv, conta ormai undici opere.

La scelta di pubblicare proprio ora la foto in questione non è frutto del caso, ma si inserisce nella campagna promozionale per l'arrivo sulla piattaforma dell'ultima stagione di The Stars Wars: Clone Wars e l'imminente rilascio di Solo: A Star Wars Story e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Come sanno i fan più sfegatati all'origine ci sono i tre film usciti tra gli anni Settanta e Ottanta che costituiscono il nucleo originale dell'epopea nata dalla mente di George Lucas: Guerre stellari, L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. L'arrivo della trilogia prequel agli inizi degli anni Duemila ha cambiato le cose, poi ulteriormente complicate dall'arrivo della serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni nel 2008 che è ambientata tra gli eventi di due dei film della trilogia prequel, a cui poi si è aggiunta Star Wars Rebels, le cui vicende vanno invece a collegarsi con gli eventi del primo Guerre Stellari. A questo poi, bisogna rimarcare come la trilogia originaria sia stata ribattezzata con i numeri IV, V e VI. E come se non bastasse adesso abbiamo tre nuovi film ambientati dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi, due spin-off (Rogue One e Solo) e una serie tv (The Mandalorian).

La saga di Star Wars, dal cinema alla TV

Ora grazie a questo apporto, la Disney spera di aver fatto chiarezza sulla timeline dell'universo Star Wars, in maniera tale che gli spettatori meno avezzi all'evoluzione della saga possano finalmente capire al meglio come si sono dipanate le vicende. Poi certo, ci sarebbe anche la questione su che ordine guardarli. Ma questa è un'altra storia.