Star Wars: Disney+ celebra per errore su Twitter la relazione più disturbante della saga

I fan di Star Wars non si sono astenuti dal commentare un errore commesso da Disney+ attraverso il suo account Twitter. In un tweet la piattaforma ha infatti celebrato erroneamente la storia d'amore tra Luke e Leila, considerata la più disturbante della saga stellare.

Come i fan di Guerre stellari sanno, la principessa Leia e Luke Skywalker sono stati inizialmente presentati come estranei prima di rendersi conto di essere gemelli. Mentre l'idea iniziale era quella di dare vita a un triangolo amoroso, la scioccante notizia ne Il ritorno dello Jedi sul loro legame familiare ha cambiato ogni cosa, portando poi alla nascita della relazione tra Leia e Han Solo.

In un tweet che è stato successivamente cancellato e che mostrava alcune delle coppie che "shipperemo per sempre...ancora e ancora", Disney+ ha inserito una foto di Leia e Luke con la didascalia Han e Leia. Come riportato da ScreenRant, l'account Twitter SoCalAuthor ha portato l'errore all'attenzione degli altri utenti e di Disney+.

A quel punto alcuni utenti hanno fatto riferimento anche a Il Trono di spade che ha portato sul piccolo schermo la relazione tra Cersei e Jaime Lannister. Molti dunque i commenti attirati dal Twet pubblicato da Disney+. "Oh no!" scrive un utente mentre un altro dichiara di sentirsi "imbarazzato dall'immagine".

"Non può essere vero!", si legge ancora sotto il Tweet che è riuscito a salvare quanto cancellato dall'account di Disney+. Un errore dunque che i fan di Star Wars difficilmente dimenticheranno e che la stessa piattaforma si guarderà bene dal ripetere una seconda volta.