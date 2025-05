Star Wars Day 2025: libri, action figure e oggetti da collezione per celebrare la saga

Il 4 maggio si celebra, come da tradizione, lo Star Wars Day e i fan potranno acquistare molti prodotti per festeggiare, tra cui alcuni modelli realizzati in edizione limitata, ecco alcune proposte.

Il 4 maggio si celebrerà l'atteso Star Wars Day 2025 e i fan potranno acquistare per l'occasione un vasto assortimento di prodotti ispirati alla saga.

Le proposte includono giochi, articoli da collezione, videogiochi, abbigliamento e accessori che soddisferanno fan e collezionisti di varie età.

I set LEGO

La collaborazione tra LEGO e Lucasfilm ha portato alla creazione di nuovi set che permetteranno ai fan che amano le costruzioni da realizzare con gli iconici mattoncini le riproduzioni di droidi, veicoli e persino il logo di Star Wars.

Tra i modelli in vendita, a un prezzo consigliato compreso tra i 69.99 € e i 299.99 €, ci sono quelli ispirati all'U-Wing Starfighter ribelle che appare nella stagione 2 della serie Andor, lo shuttle di comando e il casco di Kylo Ren, l'astronave di classe Firespray di Jango Fett, e il droide astromeccanico Chopper che è coinvolto nelle avventure di Ahsoka.

Il set Logo LEGO Star Wars permetterà inoltre di costruire la versione 3D dell'iconico logo apparso per la prima volta nel film Star Wars: Una Nuova Speranza, ovvero Guerre stellari.

Logo Star Wars in mattoncini

Action Figure, carte e Funko Pop!

Hasbro, per il 20° anniversario di Star Wars: La Vendetta dei Sith, ha realizzato delle action figure ispirate al terzo episodio della trilogia prequel in scala da 15 centimetri e con molti punti di snodo, in modo da creare pose dinamiche per l'esposizione. Nella confezione ci sono inoltre vari accessori per ricreare le scene più famose del film.

Action Figure 20° Anniversario Star Wars: La Vendetta dei Sith

Funko, a un prezzo consigliato di 16 €, ha realizzato i Pop! in versione Retro di alcuni personaggi tra cui Kylo Reb, Clone Trooper Fives, e Boba Fett.

Kylo Ren (Retro) Star Wars Pop!

Asmodee ha messo in vendita il gioco di carte collezionabili Star Wars Unlimited: Jump to Lightspeed che permette ai giocatori di affrontarsi in emozionanti battaglie con i personaggi iconici della saga.

Star Wars Unlimited

Le edizioni limitate

Sul sito di Disneystore.it sarà possibile acquistare la replica dell'impugnatura della spada laser di Mara Jade, realizzata in edizione limitata. Il modello ha effetti sonori e cromatici, oltre a essere fornito con il fumetto Star Wars: Mara Jade - By the Emperor's Hand con copertina variant ed è presentato in un cofanetto decorato con un'immagine che combina gli emblemi dell'Impero e del Nuovo Ordine Jedi per simboleggiare il percorso di Mara dal Lato Oscuro alla luce.

Impugnatura di spada laser di Mara Jade in edizione limitata

Sul sito ufficiale di Disneystore.it i fan potranno acquistare anche la maglietta per adulti e la borsa a spalla May the 4th Be With You realizzata per lo Star Wars Day 2025. La grafica celebra la potenza del Lato Oscuro ritraendo Darth Vader, armato di spada laser, con due Stormtrooper sull'attenti e la Morte Nera sullo sfondo.

Per l'edizione 2025 della giornata dedicata alla saga sono state inoltre realizzate delle pin in edizione limitata, disponibili singolarmente o in confezione da 2. Sul sito del Disneystore.it sarà disponibile anche un set che comprende il nastro porta badge ispirato all'Ordine Jedi.

Fumetti e libri

Panini Comics, al prezzo di 30 €, ha messo in vendita uno speciale volume di grande formato e in bianco e nero - con alcuni inserti a colori - intitolato Darth Vader - Macchina Imperiale. Tra le pagine si celebra l'arte di Giuseppe Camuncoli e viene proposta la prima saga della serie di Darth Vader scritta da Charles Soule che racconta i primi passi di Anakin Skywalker diventato l'Oscuro Signore dei Sith. La copertina esclusiva è stata realizzata dal disegnatore italiano di comics e nel volume c'è inoltre una ricca selezione di extra inediti commentati dall'autore.

Darth Vader – Macchina Imperiale

Giunti, al prezzo consigliato di 12 €, ha pubblicato inoltre 5 minuti prima di dormire - Avventure nella Galassia. Il volume propone delle storie brevi da leggere accompagnate da illustrazioni accattivanti, grafica moderna e testi semplici e brevi per andare in contro alle esigenze dei lettori più piccoli.