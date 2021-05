Star Wars Day 2021: tutti i gadget e gli oggetti da collezione per i fan

Il 4 maggio si festeggia, come ogni anno, lo Star Wars Day e per l'occasione i fan potranno acquistare numerosi prodotti esclusivi dedicati alla saga stellare e oggetti da collezione, dai Funko Pop! a riproduzioni della Darksaber, senza dimenticare set LEGO e una linea esclusiva di t-shirt.

Su Disney+ saranno inoltre disponibili documentari dietro le quinte, serie animate, originali, sequel, prequel e spin-off e la nuova serie Star Wars: The Bad Batch.

Nel 1978 furono proprio i fan delle celebre saga a creare "May the FOURTH Be With You", una simpatica variazione del leggendario slogan del primo film di Star Wars: "May the Force Be With You" (Che la forza sia con te).

All'inizio, infatti, il gioco di parole venne utilizzato dai fan statunitensi in occasione delle celebrazioni del 4 luglio. L'anno successivo acquistò un ulteriore significato quando, il 4 maggio 1979, apparve un'intera pagina sul London Evening News, come augurio alla neo premier britannica Margaret Thatcher per l'incarico che avrebbe assunto proprio quel giorno: "May the Fourth Be With You, Maggie!" ("Che il 4 maggio sia con te, Maggie!")

Disney ha pensato ai fan di tutte le età proponendo una numerosa serie di oggetti da non perdere che spaziano dai gadget ispirati alla serie The Mandalorian agli accessori preziosi, arrivando persino allo smartwatch per ragazzini.

Ecco la selezione dei prodotti dello Star Wars Day 2021:

Star Wars: Disney Parks peluche "Creature" Wampa, Star Wars: Galaxy Edge by Disney Store / shopDisney

I Wampa sono enormi creature carnivore del pianeta ghiacciato Hoth. Direttamente dal Creature Shop dell'attrazione Star Wars: Galaxy Edge dei Disney Parks, questo splendido peluche è una fedele riproduzione dell'iconica creatura.

Prezzo al pubblico: €52,00

Disponibilità: disponibili dal 4 maggio nei Disney Store e su shopDisney.it

Star Wars: Disney Parks peluche "Creature" Loth-Cat, Star Wars: Galaxy Edge by Disney Store / shopDisney

Avvistati spesso nelle pianure dei pianeti dell'Orlo Esterno, i Loth-Cat sono felini piccoli e aggressivi. Direttamente dal Creature Shop dell'attrazione Star Wars: Galaxy Edge dei Disney Parks, questo splendido peluche è una fedele riproduzione della creatura carnivora.

Prezzo al pubblico: €70,00

Disponibilità: disponibili dal 4 maggio nei Disney Store e su shopDisney.it

Droide interattivo con controllo remoto Hyperdrive BB Unit Star Wars: Hasbro by Disney Store / shopDisney

Questo Hyperdrive BB Unit con controllo remoto si muove in tutte le direzioni e riproduce i suoni tipici di questi droidi mentre i bambini lo telecomandano verso nuove avventure a tutta velocità! Grazie all'accelerometro i piccoli potranno controllare da remoto i movimenti del droide mentre si illumina e corre in tutte le direzioni, avanti, indietro, da un lato e dell'altro!

Prezzo al pubblico: €20

Disponibilità: disponibile dal 4 maggio nei Disney Store e su shopDisney.it

Elmo elettronico The Mandalorian Star Wars: The Black Series di Hasbro

Nessuno conosce il vero volto del silenzioso e combattivo cacciatore di taglie Mandaloriano. Con questo splendido elmo elettronico da collezione della serie Star Wars: The Black Series di Hasbro, fan e collezionisti potranno rivivere le epiche battaglie e missioni della saga di Star Wars. I prodotti della linea Star Wars: The Black Series presentano tutta la qualità e il realismo che i fan di Star Wars cercano. L'elmo presenta decorazioni premium, dettagli realistici e design ispirato al protagonista della serie. Dotato di luce tattica esterna e luci interne per facilitare la vestibilità, con questo elmo elettronico i fan potranno indossare i panni del cacciatore di taglie mentre va a caccia del prossimo obbiettivo o protegge il suo piccolo amico Grogu dalla minaccia imperiale.

Prezzo consigliato: €139,99

Disponibilità: disponibile da aprile 2021 nei migliori negozi di giocattoli

Star Wars Day 2021: Elmo elettronico The Mandalorian Star Wars: The Black Series

Elmo elettronico Stormtrooper del Primo Ordine Star Wars: The Black Series di Hasbro

Mentre l'Impero è paralizzato nella sua routine, il Primo Ordine incoraggia continue esercitazioni sul campo di battaglia, rendendo i nuovi Stormtroopers più pericolosi dei predecessori imperiali. Con questo splendido elmo elettronico da collezione della serie Star Wars: The Black Series di Hasbro, fan e collezionisti potranno rivivere le epiche battaglie e missioni della saga di Star Wars. I prodotti della linea Star Wars: The Black Series presentano tutta la qualità e il realismo che i fan di Star Wars cercano. L'elmo presenta decorazioni premium, dettagli realistici e design ispirato al protagonista della serie. Dotato di effetti sonori che trasformano la voce di chi lo indossa in quella di un vero Stormtrooper del Primo Ordine del film Star Wars: The Last Jedi, con questo elmo i fan saranno pronti a entrare in battaglia!

Prezzo consigliato: €124,99

Disponibilità: disponibile da aprile 2021 nei migliori negozi di giocattoli

Linea T-shirt Star Wars

Decine di modelli di t-shirt, felpe e canotte in cotone per uomo, donna o bambino disponibili nel Fashion Store di Amazon dedicato a Star Wars.

Prezzo consigliato: €20,50

Disponibilità: disponibili su Amazon

Spada laser Force FX Elite - Darksaber Force FX Elite Star Wars: The Black Series The Mandalorian di Hasbro

Nella saga di Star Wars, la Darksaber è un'antica spada laser simbolo di potere per il popolo mandaloriano. È un'arma speciale con una lama di energia nera e margini bianchi. I fan potranno riprodurre le epiche missioni della saga di Star Wars con le spade laser della linea The Black Series! Impreziosite con splendidi dettagli e decorazioni, le spade di questa serie riproducono la qualità e il realismo a cui i fan di Star Wars non vogliono rinunciare. Questa spada laser Force FX Elite presenta una avanzata tecnologia LED con cui i fan potranno ricreare l'azione e le avventure di Star Wars. (Le spade laser sono vendute singolarmente e sono soggette a disponibilità).

Prezzo consigliato: €299,99

Disponibilità: disponibile da aprile 2021 nei migliori negozi di giocattoli

Star Wars Day 2021: Spada laser Force FX Elite - Darksaber Force FX Elite

Zaino Donne Star Wars di Loungefly Chi comanda davvero la galassia? Ovvio, le ragazze! Questo zaino Loungefly rende omaggio ad alcune delle donne più potenti dell'universo Star Wars, simboli di forza e intelligenza da cui nessuno vorrebbe mai separarsi. Nessuna guerra all'orizzonte, soltanto stelle! Relizzata in ecopelle saffiano e decorata con dettagli stampati e ricamati.

Prezzo consigliato: €90,00

Disponibilità: disponibile dal 4 maggio su funkoEurope.com

Star Wars Day 2021: Zaino Donne Star Wars di Loungefly

Portafoglio con zip Star Wars: Grogu di Loungefly

Portafoglio con chiusura zip decorato con l'immagine del piccolo Grogu.

Prezzo consigliato: €45,00

Disponibilità: disponibile su funkoEurope.com

Star Wars Day 2021: Portafoglio con zip Star Wars: Grogu di Loungefly

Collezione maschere viso Star Wars di MAD Beauty

La Forza si prenderà cura della pelle! Ecco la nuova linea di maschere viso da uomo ispirate ai personaggi di Star Wars! La maschera di C3PO è a base di miele, per una pelle dorata. Quella di Chewbacca a base di olio di cocco, idrata la pelle tirando fuori il proprio Wooki nascosto. La Forza scorre potente nella maschera di Darth Vader, a base di tè nero. E quella di Yoda a base di Cetriolo è super rinfrescante. Una collezione di maschere viso davvero Imperiale, un regalo perfetto per tutti gli uomini della galassia.

Prezzo consigliato: €4,46 cad. - €15,51 (confezione da 4)

Disponibilità: disponibili su madBeauty.com

Star Wars Day 2021: Collezione maschere viso Star Wars di MAD Beauty

Casco di Darth Vader di LEGO

Il Casco di Darth Vader LEGO Star Wars (75304) collezionabile rende omaggio al Signore Oscuro dei Sith. Questo set da 834 pezzi offre un'esperienza di costruzione impegnativa e gratificante ed è il regalo ideale per tutti i fan di Star Wars, i costruttori LEGO esperti o gli amanti del fai da te. Il modello costruibile, che misura 20 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità, non occupa un grande spazio di esposizione, ma ha un incredibile impatto visivo.

Prezzo consigliato: €69,99

Disponibilità: disponibile presso i migliori rivenditori

Star Wars Day 2021: Casco di Darth Vader di LEGO

Casco da Scout Trooper di LEGO

Il casco da Scout Trooper (75305) mette alla prova le abilità nel costruire e fa rivivere ai fan le epiche scene di Star Wars. Questo set da 471 pezzi, che offre un'avvincente esperienza di costruzione, è il regalo ideale per tutti i fan di Star Wars, i costruttori LEGO esperti o gli amanti del fai da te. Questo modello costruibile, che misura 18 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 12 cm di profondità, non occupa un grande spazio di esposizione, ma non passa certo inosservato.

Prezzo consigliato: €49,99

Disponibilità: disponibile presso i migliori rivenditori

Star Wars Day 2021: Casco da Scout Trooper di LEGO

Droide Sonda Imperiale di LEGO

Il Droide Sonda Imperiale (75306), dotato di gambe snodabili e fornito con un supporto trasparente realizzato in mattoncini per rimanere "sospeso" sopra lo scenario innevato costruibile, rievoca le azioni di Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora. Questo set da 683 pezzi offre un'esperienza di costruzione impegnativa e gratificante ed è il regalo ideale per tutti gli appassionati di Star Wars e i costruttori LEGO più esperti. Questo modello costruibile, che misura 27 cm di altezza, 24 cm di larghezza e 11 cm di profondità, non occupa un grande spazio di esposizione, ma non passa certo inosservato.

Prezzo consigliato: €69,99

Disponibilità: disponibile presso i migliori rivenditori

Star Wars Day 2021: Droide Sonda Imperiale di LEGO

Assortimento personaggi in vinile Star Wars Pop! di Funko

Prezzo consigliato: €11,95 - €14,00

Disponibilità: disponibili su FunkoEurope.com

Star Wars Day 2021: Personaggi in vinile Star Wars Pop! di Funko

Star Wars: Mission Fleet Stellar Class - TIE Advanced di Hasbro

Darth Vader pilota questa speciale TIE Fighter attorno alla Morte Nera, usando i cannoni e suoi poteri formidabili derivanti dalla Forza per distruggere le astronavi ribelli. Con i veicoli e le Figures della serie Star Wars: Mission Fleet i fan saranno pronti a nuove avventure galattiche e potranno rivivere le battaglie mozzafiato tra il Lato Oscuro e il Lato Chiaro della Forza! I giocattoli della linea Star Wars: Mission Fleet sono adatti ai bambini dai 4 anni in su e sono perfetti per introdurre le piccole e i piccoli all'Universo di Star Wars. (Prodotti aggiuntivi venduti separatamente e soggetti a disponibilità)

Prezzo consigliato: €24,99

Disponibilità: disponibile presso i migliori rivenditori

Spada laser Darksaber The Mandalorian per bambini di Hasbro

Nella saga di Star Wars, la Darksaber è un'antica spada laser simbolo di potere per il popolo mandaloriano. Questa spada laser elettronica dalla lama nera è dotata di effetti luminosi e i suoni tipici del combattimento che si attivano con il movimento. Altri suoni ed effetti luminosi si attivano premendo il pulsante sul manico. Con questa Darksaber i fan potranno immaginare di dominare su Mandalor!

Prezzo consigliato: €39,99

Disponibilità: disponibile su Amazon

Star Wars Day 2021: Spada laser Darksaber The Mandalorian per bambini di Hasbro

Star Wars: Mission Fleet Expedition Class The Mandalorian di Hasbro

Il Mandaloriano è un cacciatore di taglie silenzioso e combattivo, la cui missione è proteggere il suo piccolo amico Grogu dagli attacchi dei cacciatori reclutati dall'Impero. Con i veicoli e le Figures della serie Star Wars: Mission Fleet i fan saranno pronti a nuove avventure galattiche e potranno rivivere le battaglie mozzafiato tra il Lato Oscuro e il Lato Chiaro della Forza! I giocattoli della linea Star Wars: Mission Fleet sono adatti ai bambini dai 4 anni in su e sono perfetti per introdurre le piccole e i piccoli all'Universo di Star Wars. (Prodotti aggiuntivi venduti separatamente e soggetti a disponibilità)

Prezzo consigliato: €19,99

Disponibilità: disponibile presso i migliori rivenditori

Star Wars Day 2021: Star Wars: Mission Fleet Expedition Class The Mandalorian di Hasbro

Star Wars: Mission Fleet Stellar Class X Wing Fighter di Hasbro

Durante la battaglia di Yavin, Luke Skywalker pilota la X-Wing Fighter con il nome in codice Rosso Cinque. Nella battaglia i Ribelli subiscono grandi perdite e Darth Vader fa il suo ingresso in scena con la TIE Advanced. Con i veicoli e le Figures della serie Star Wars: Mission Fleet i fan saranno pronti a nuove avventure galattiche e potranno rivivere le battaglie mozzafiato tra il Lato Oscuro e il Lato Chiaro della Forza! I giocattoli della linea Star Wars: Mission Fleet sono adatti ai bambini dai 4 anni in su e sono perfetti per introdurre le piccole e i piccoli all'Universo di Star Wars. (Prodotti aggiuntivi venduti separatamente e soggetti a disponibilità)

Prezzo consigliato: €24,99

Disponibilità: disponibile presso i migliori rivenditori

Star Wars Day 2021: Star Wars: Mission Fleet Stellar Class X Wing Fighter di Hasbro

Smartwatch Vodafone Neo Star Wars di Vodafone

Smartwatch per bambini con SIM integrata.

Prezzo consigliato: €169,99

Disponibilità: disponibile presso i migliori rivenditori

Star Wars Day 2021: Smartwatch Vodafone Neo Star Wars di Vodafone

Bicchieri modello tumbler Star Wars: I Am You Father di Funko

Impossibile resistere di fronte questi splendidi bicchieri di Star Wars. Decorati con l'immagine di Darth Vader e la scritta "I am your father", questi bicchieri modello tumbler sono il tributo perfetto alla saga Star Wars.

Prezzo consigliato: €13,99

Disponibilità: disponibile su TruffleShuffle

Star Wars Day 2021: Bicchieri modello tumbler Star Wars: I Am You Father di Funko

Puzzle 1000 pezzi fronte-retro Star Wars: La Morte Nera di Ridley's Games

Questo puzzle di Star Wars è davvero sorprendente! È dotato di un disegno diverso su ciascun lato, uno che ritrae la Morte Nera nel suo aspetto più glorioso, l'altro che mostra una raffigurazione schematica della stazione spaziale Gargatuan. Due puzzle in uno!

Prezzo consigliato: €25,67

Disponibilità: disponibile su TruffleShuffle

Star Wars Day 2021: Puzzle 1000 pezzi fronte-retro Star Wars: La Morte Nera di Ridley's Games

Action Figure Grogu Animatronic Star Wars di Hasbro

Direttamente dalla collezione Star Wars di Hasbro, ecco Grogu in versione Animatronic con suoni e movimenti motorizzati. Con questo splendido giocattolo interattivo tutti i fan potranno diventare protettori de Il Bambino! Toccando in alto la testa del Bambino si attivano oltre 25 combinazioni di suoni e movimenti, mentre la testa del personaggio si muove in su e in giù, le orecchie si muovono avanti e indietro e gli occhi si aprono e si chiudono. Bambine e bambini dai 4 anni in su potranno immaginare di controllare la Forza mentre Grogu chiude gli occhi, alza le braccia o emette i suoi versi.

Prezzo consigliato: €69,99

Disponibilità: disponibile presso i migliori rivenditori

Star Wars Day 2021: Action Figure Grogu Animatronic Star Wars di Hasbro

Charm Star Wars: The Child di Pandora

Questo charm, rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925 con smalto nero applicato a mano, raffigura il celebre e amato personaggio della serie The Mandalorian e le sue caratteristiche inconfondibili, come la grande testa con gli occhi neri, le grandi orecchie, il corpicino e il mantello.

Prezzo consigliato: €49,00

Disponibilità: disponibili nei negozi Pandora e su pandora.net

Star Wars Day 2021: Charm Star Wars: The Child di Pandora

Cassa Star Wars: Grogu di Kid Design

Prezzo consigliato: €24,99

Disponibilità: disponibile presso i migliori rivenditori

Star Wars Day 2021: Cassa Star Wars: Grogu di Kid Design

Cuffie Star Wars di Kid Design

Prezzo consigliato: €24,99

Disponibilità: disponibile presso i migliori rivenditori

Star Wars Day 2021: Cuffie Star Wars di Kid Design

Cinturino per orologio Star Wars: Stormtrooper di Mobyfox

Prezzo consigliato: €42,50

Disponibilità: disponibile su Amazon