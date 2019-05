Star Wars Day 2019: in vendita anche in italia il Latte Blu!

Per celebrare lo Star Wars Day 2019 sarà possibile acquistare anche in Italia il Latte Blu ispirato alla saga.

Lo Star Wars Day 2019 sta per arrivare e Deliveroo ha annunciato che sarà possibile anche in Italia acquistare il latte blu di Guerre Stellari.

In occasione della giornata in cui si celebra a livello mondiale la saga creata da Geroge Lucas i fan potranno infatti farsi recapitare a casa l'iconica bevanda bevuta a Tatooine.

Il latte blu di Star Wars sarà presente su Deliveroo solamente nelle giornata di sabato 4 e domenica 5 maggio e sarà ordinabile esclusivamente a Milano, tramite Cereal Lovers.

Il prezzo di vendita della bevanda è di 2,50 euro.

Nella saga di Guerre Stellari il latte di Bantha viene descritta come una bevanda altamente energetica molto popolare tra gli abitanti dei pianeti dove le risorse naturali sono scarse.

Per ora non sono state rivelate le iniziative ufficiali della Disney e non resta che attendere per scoprire se i fan della saga stellare potranno ottenere gadget o vivere esperienze uniche in occasione di questa edizione dello Star Wars Day.

