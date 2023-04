Star Wars: Damon Lindelof rompe il silenzio sul suo abbandono dal film

Nei mesi scorsi era saltata fuori la notizia della dipartita di Damon Lindelof, noto co-creatore di Lost, da un film non ancora annunciato su Star Wars. Al suo posto è subentrato Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, e i primi dettagli sul film sono stati rivelati alla Star Wars Celebration 2023. Sarà ambientato 15 anni dopo L'Ascesa di Skywalker e vedrà la Rey di Daisy Ridley tentate di ricostruire l'Ordine dei Jedi.

Ma è stato proprio Damen Lindelof a rompere il silenzio sul suo abbandono dal film in una recente intervista ai microfoni di Variety. "Il mio progetto era una vera fatica d'amore, ma non è stato abbandonato. Semplicemente andrà avanti senza di me. Auguro a tutti il meglio, soprattutto a Sharmeen Obaid-Chinoy che considero un'incredibile regista. Non vedo l'ora di vedere quello che riuscirà a fare".

Star Wars Celebration: l'edizione del 2025 si terrà in Giappone

Al momento non sappiamo se la sceneggiatura di Lindelof sia stata rimaneggiata del tutto o rimasta intatta. Le riprese del film, di cui ancora non si conosce il titolo ufficiale, dovrebbero iniziare il prossimo anno per poi vedere un'uscita nelle sale, si vocifera, nel 2025.

Alla domanda se nel nuovo film tornerà anche Mark Hamill in veste di fantasma della Forza, Kathleen Kennedy ha risposto: "Non so se ci sarà spazio per molti flashback e fantasmi della Forza, ma di sicuro quello che Luke Skywalker le ha insegnato verrà portato avanti in questo nuovo film".