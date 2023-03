Mrs. Davis: pubblicato il primo trailer della folle serie tv creata da Damon Lindelof

Peacock ha finalmente pubblicato il primo trailer ufficiale di Mrs. Davis, la nuova serie tv di Damon Lindelof, al cui centro troviamo alcuni ragionamenti specificamente connessi con l'intelligenza artificiale. Queste nuove immagini sono state rese disponibili prima della premiere dello spettacolo, al festival South by Southwest, e ampliano quanto già visto nel teaser precedente.

In base a quello che sappiamo fino ad ora, Mrs. Davis racconta la storia di un'intelligenza artificiale che comincia, gradualmente, a prendere il controllo dell'umanità, condizionando sempre più persone con la sua influenza. Facciamo la conoscenza di suora Simone (Betty Gilpin), una giovane donna di chiesa che riesce a resistere al potere della IA, finché un agente controllato da questa non le dice che è destinata alla ricerca del Sacro Graal. Da tutto ciò si svilupperà una vera e propria battaglia in cui entrerà in gioco anche la resistenza umana, guidata da Wiley (Jake McDorman), ex fidanzato della protagonista. Nel trailer quanto detto finora traspare, pur se delineato da un tocco che alterna momenti giocosi e leggeri a sviluppi anche seri.

Mrs. Davis sarà composta da otto episodi di un'ora. I primi 4 usciranno il 20 aprile mentre i successivi il 18 maggio. Nel cast troviamo anche: Andy McQueen, Ben Chaplin, Margo Martindale, David Arquette, Elizabeth Marvel, Katja Herbers, Chris Diamantopoulo, Ashley Romans, Tom Wlaschiha, e Mathilde Ollivier.