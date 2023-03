Star Wars: Rogue Squadron e il film di Kevin Feige non saranno realizzati, Taika Waititi continua lo sviluppo

L'universo di Star Wars sembra non si espanderà con Rogue Squadron, il film ideato da Patty Jenkins, e il progetto che doveva essere prodotto da Kevin Feige. Il sito di Variety ha infatti aggiornato i fan della saga stellare svelando che la Lucasfilm sembra aver abbandonato i due lungometraggi, mentre quello creato da Taika Waititi potrebbe ancora essere realizzato.

Le fonti della testata americana hanno sottolineato che per ora nessun film di Star Wars ha ottenuto il via libera alla produzione e il primo progetto cinematografico della saga ha una data fissata per il mese di dicembre 2025.

Tra le certezze, tuttavia, sembra ci sia la cancellazione definitiva di Rogue Squadron, lungometraggio ideato da Patty Jenkins che era stato annunciato nel dicembre 2020. Alcuni mesi fa la regista di Wonder Woman aveva ammesso che stava continuando a sviluppare il progetto, pur non sapendo se sarebbe mai stato realizzato.

Il lungometraggio che avrebbe dovuto essere prodotto da Kevin Feige, di cui erano apparse le prime notizie nel settembre 2019, sembrava fosse stato affidato allo sceneggiatore Michael Waldron, già autore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il responsabile dei Marvel Studios lo ha però poi assunto per lavorare ad Avengers: Secret Wars, confermando implicitamente che il lavoro sul nuovo tassello della saga stellare si è interrotto.

Rian Johnson, che aveva diretto Star Wars: Gli ultimi Jedi, da tempo spera di tornare a collaborare con la Lucasfilm, tuttavia un suo ritorno sembra ostacolato dall'impegno preso con Netflix riguardante i sequel di Cena con Delitto e dalla produzione della seconda stagione di Poker Face.

Star Wars, Rian Johnson e il futuro della saga: prossimamente in una galassia lontana lontana

Variety sostiene quindi che il prossimo film di Star Wars ad approdare sul grande schermo potrebbe essere quello sviluppato da Taika Waititi, di cui potrebbe anche essere il protagonista.

Le fonti vicine alla Lucasfilm, inoltre, sostengono che Sharmeen Obaid-Chinoy stia lavorando a un lungometraggio che la vedrà impegnata alla regia e che, secondo le indiscrezioni emerse nell'ottobre 2022, dovrebbe essere scritto da Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson.

Le prime notizie certe riguardanti il futuro della saga sul grande schermo dovrebbero comunque arrivare piuttosto presto: il 7 aprile, grazie alla Star Wars Convention che si svolgerà a Londra.