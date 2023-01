Star Wars: Daisy Ridley svela quale consiglio darebbe a chi recita nei nuovi progetti della saga

Daisy Ridley è diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Rey nella trilogia sequel di Star Wars e l'attrice ha condiviso un consiglio su come gestire la fama alle giovani colleghe che reciteranno prossimamente nei futuri progetti della saga.

L'attrice ha potuto vedere in prima persona il lato positivo del fandom e anche quello più negativo, al punto che le critiche ricevute online l'hanno spinta a lungo a rimanere distante dai social.

Star Wars - Il risveglio della Forza: Daisy Ridley nel trailer giapponese

Durante un incontro organizzato da Variety al Sundance Film Festival, Daisy Ridley ha spiegato: "Il mondo è un posto folle. È importante isolarsi dalle cose".

Parlando del consiglio che darebbe alle nuove arrivate nell'universo stellare come Amandla Stenberg, star di The Acolyte, o Rosario Dawson che interpreta Ahsoka, l'interprete di Rey ha spiegato: "Non solo con Star Wars, ma con ogni cosa, provi e cerchi di essere in quel momento e apprezzare ciò che è perché la vita si muove velocemente. Amandla sa badare a se stessa. Sta lavorando da tanto tempo. Mi sono seduta vicino a qualcuno alla première di Black Panther: Wakanda Forever, uno dei produttori, e hanno detto che The Acolyte è fantastica".

L'attrice ha aggiunto: "Tutti sanno come sono le cose e come possono essere. Stiamo vivendo in quello, con le persone che dicono più di quello che bisogna dire e commentano più di quanto dovrebbero. È così individuale. Bisogna trovare il lato positivo in tutto e apprezzarlo".