Star Wars, Colin Trevorrow svela quale scena ha fatto inserire in Gli ultimi Jedi

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrebbe dovuto avere alla regia Colin Trevorrow e il regista ha ora svelato quale scena aveva fatto inserire in Gli ultimi Jedi per gettare le basi per l'ultimo capitolo della trilogia di cui si sarebbe dovuto occupare.

Colin Trevorrow, intervistato da Empire, ha spiegato: "Ho semplicemente chiesto a Rian Johnson se poteva includere un piccolo momento in cui Rey e Poe si incontrano per la prima volta". Il filmmaker, che ha realizzato Jurassic World, ha aggiunto: "Sono dei personaggi così amati che mi sembrava giusto avessero una storia nel film successivo. Ritengo che il modo in cui l'abbia fatto fosse perfetto".

Alla fine di Star Wars: Gli ultimi Jedi si vedono infatti i personaggi di Daisy Ridley e Oscar Isaac che si incontrano per la prima volta. Johnson non ha svelato se le sue idee per Episodio IX sono state mantenute, ma ha commentato uno degli elementi più attesi: "Riportare l'Imperatore era stata un'idea di J.J. Abrams fin dal momento in cui è stato coinvolto nel progetto. Si tratta onestamente di qualcosa che non avevo mai considerato. Bisogna dargli il merito. Si trattava di una storia difficile da sviluppare e ha trovato la chiave per farlo".