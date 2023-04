Star Wars Celebration 2023: svelate le nuove collezioni dedicate alla saga

A partire da oggi, i fan di Star Wars provenienti da tutto il mondo si stanno riunendo nella speciale cornice dell'ExCel di Londra per assistere a un'esperienza davvero unica: la Star Wars Celebration 2023: ecco tutte le novità e le nuove collezioni che sono state svelate durante questa prima giornata.

L'evento, in programma dal 7 al 10 aprile, è l'occasione perfetta per celebrare il fenomeno culturale Star Wars, mettere in connessione i fan e scoprire in anteprima le novità e i prodotti dedicati alla galassia di Star Wars. I nuovi prodotti annunciati durante l'evento includono un'ampia gamma di giochi, Action Figure, abbigliamento, articoli da collezione e altro ancora, ispirati ai film, le serie, i libri e i fumetti di Star Wars.

I nuovi prodotti celebrano i personaggi più iconici dell'universo di Star Wars e includono anche articoli celebrativi per il 40esimo anniversario di uno dei capitoli più amati della saga, Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Per maggiori informazioni sugli annunci della Star Wars Celebration visitare la pagina: https://www.starwars.com/news/category/star-wars-celebration .

Tra i prodotti disponibili da oggi figurano: una Statuetta scala 1/6 Darth Vader Finale Milestones Star Wars: l'Attacco dei Cloni di Diamond Select Toys, un Set Jumbo Max Rebo Band Star Wars: Il Ritorno dello Jedi di Diamond Select Toys, un Casco del Mandaloriano Battle Damaged, un Diorama Sala del trono dell'imperatore di Lego e molto altro ancora.