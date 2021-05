Star Wars: la casa di Darth Vader in vendita a Houston

Una grande proprietà in Texas soprannominata la casa di Darth Vader è in vendita per 4,3 milioni di dollari: fan di Star Wars, pronti a rompete il salvadanaio?

Amanti di Star Wars accorrete numerosi, ma non in una galassia lontana lontana: infatti, a Houston, Texas, c'è la casa di Darth Vader in vendita per 4,3 milioni di dollari, una cifra stellare proprio come la proprietà ora disponibile.

La casa di Darth Vader, soprannominata così perché modellata sulla maschera del mitico personaggio di Star Wars, ha 4 camere da letto e 5 bagni, grande almeno 2000 metri quadrati, una struttura gigantesca diventata famosa a Houston per via della sua forma particolare.

Questa struttura è stata costruita da un chirurgo, probabilmente appassionato della saga di Star Wars, all'inizio degli anni '90 ed e modellata sulla maschera di Darth Vader. Questo capolavoro di architettura contemporanea si trova nel prestigioso quartiere della West University ed è moderna ma elegante, con degli interni davvero sbalorditivi, adatti a un multimilionario.

Darth Vader è uno dei villain più amati della storia del cinema, creato da George Lucas nella prima trilogia di Star Wars. Personaggio affascinante, un tempo era un eroico cavaliere Jedi, poi sedotto dal lato oscuro della Forza e divenuto un Signore dei Sith. Ma presto Luke Skywalker scopre un segreto che cambierà per sempre le loro vite.