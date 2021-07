Star Wars, Brian De Palma: "Ho preso in giro l'idea della Forza, ma avevo apprezzato il film"

Brian De Palma è tornato a parlare della sua reazione alla prima proiezione di Guerre Stellari, svelando quali elementi del progetto del suo amico e collega George Lucas aveva criticato.

Il regista ha condiviso qualche aneddoto in occasione del podcast Light the Fuse ribadendo come non sia vero che solo Steven Spielberg si fosse reso conto del potenziale successo della saga stellare.

Guerre stellari: una scena con David Prowse e Carrie Fisher

Il regista è tornato a parlare della proiezione di Guerre stellari che era stata organizzata da George Lucas per alcuni amici e colleghi. Brian De Palma ha raccontato: "Tutte le persone che erano state coinvolte in quell'incontro ricordano una versione diversa di quello che è accaduto. Ho visto recentemente il progetto biografico che hanno fatto di Steven e ha riportato come l'ha visto. Mi ritraggono sempre come quello che ha detto le cose peggiori e che ha fatto impazzire tutti, ma se mi mostri qualcosa ti dirò quello che penso. Perché sono lì se non posso dare la mia opinione onesta di quello che ho visto? E in questo caso, il fatto che Steven dica che solamente lui si era reso conto delle potenzialità di Star Wars, non è del tutto vero".

Il regista sostiene di aver detto all'amico che il filom era incredibile anche se aveva criticato degli elementi: "Abbiamo tutti visto che cosa incredibile aveva realizzato George ed eravamo tutti consapevoli del fatto che gli effetti speciali non fossero pronti e di come avevano inserito delle scene di aeroplani tratti da altri film dove dovevano apparire la navi spaziali e cose simili".

De Palma ha quindi aggiunto: "Ma ho fatto delle battute sulla Forza, quello è vero. Ho semplicemente pensato che l'idea della Forza fosse... Continuavo a ripetere 'La Forza' e ho detto 'Non sembra un nome grandioso per questo tipo di guida spirituale'. Quindi non c'è bisogno di dire che avevo molto da dire sulla Forza, e ovviamente avevo terribilmente torto".

Il regista ha inoltre concluso dichiarando: "Ho detto delle cose in modo molto diretto ai miei amici registi sui loro film che sono poi stati degli enormi successi. Alle volte avevo ragione, alle volte avevo torto. Hanno fatto lo stesso con i miei film".