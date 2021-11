Star Wars: Ahsoka, Ivanna Sakhno nel cast della serie prodotta per Disney+

Nel cast della serie Star Wars: Ahsoka ci sarà anche l'attrice Ivanna Sakhno, recentemente tra gli interpreti di Pacific Rim: Uprising.

Il progetto è uno spinoff di The Mandalorian e proseguirà la storia del personaggio che nella versione live-action ha il volto di Rosario Dawson.

Per ora non è stato svelato il ruolo che avrà Ivanna Sakhno in Ahsoka, anche se Deadline sostiene sia un personaggio nuovo, creato appositamente per la serie.

Accanto all'attrice e alla protagonista Rosario Dawson reciterà anche Natasha Liu Bordizzo che avrà la parte di Sabrine Wren, che i fan conoscono grazie allo show animato Star Wars Rebels.

Dave Filoni scriverà la serie Star Wars: Ahsoka e ne sarà produttore in collaborazione con Jon Favreau.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di marzo e, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe apparire anche Anakin Skywalker interpretato da Hayden Christensen, che ha ripreso l'iconico ruolo in occasione delle riprese dello show dedicato a Obi-Wan Kenobi.