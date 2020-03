Star Trek Voyager: un fan converte la serie in 4K usando l'Intelligenza Artificiale (VIDEO)

Star Trek Voyager, grazie all'iniziativa di un fan, potrebbe avere in futuro una versione 4K realizzata grazie all'utilizzo della tecnologia che sfrutta l'intelligenza artificiale.

Online sono infatti apparsi dei video che mostrano il lavoro compiuto e i miglioramenti ottenuti per quanto riguarda la qualitù dell'immagine.

Billy Reichard, un grandissimo fan della saga stellare, ha deciso di compiere un upgrade delle immagini della serie grazie a un software in grado di imparare durante il lavoro compiuto. Il processo relativo alla trasformazione in 4K di Star Trek Voyager è stato completato su cinque episodi ed è stato reso particolarmente complicato a causa della frequenza variabile dei fotogrammi perché l'intelligenza artificiale non riesce ad adeguarsi del tutto a questa variabile.

Per convertire una puntata e risolvere i problemi di sincronizzazione dell'audio, nonostante Reichard abbia scritto di aver migliorato di molto questo aspetto, sono richieste quasi sei ore di lavoro.

Il progetto è però quello di migliorare l'aspetto della traccia video di tutti gli episodi della serie cult degli anni '90.

Ecco due video: