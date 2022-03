Star Trek: Strange New Worlds 2, Paul Wesley interpreterà il capitano Kirk

L'attore Paul Wesley si è unito al cast della serie Star Trek: Strange New World con la parte del capitano Kirk, in arrivo nella seconda stagione.

Star Trek: Strange Worlds ha trovato l'interprete dell'iconico ruolo di James T. Kirk: Paul Wesley, l'attore diventato una star internazionale grazie a The Vampire Diaries.

Il personaggio è entrato nella memoria degli spettatori e nella storia della televisione grazie alla performance di William Shatner.

Star Trek: Strange New Worlds, Paul Wesley in una foto della serie

La prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds arriverà sugli schermi americani nel mese di maggio e lo show ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione. Al centro della trama ci saranno il Capitano Christopher Pike, parte affidata ad Anson Mount, Spock (Ethan Peck) e Number One (Rebecca Romijn/Una Chin-Riley) mentre esplorano nuovi mondi introno alla galassia. Le loro avventure si svolgono prima che il capitano Kirk metta piede a bordo dell'USS Enterprise. Paul Wesley dovrebbe apparire nella seconda stagione del progetto targato Paramount+.

Nel cast ci sono anche Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose, Melissa Navia e Babs Olusanmokun.

Alex Kurtzman, Akiva Goldman e Henry Alonso Myers hanno dichiarato: "Paul è un attore di talento, una presenza notevole e una gradita aggiunta essenziale per lo show. Come tutti noi, è un fan da sempre di Star Trek e siamo entusiasti dalla sua interpretazione in questo iconico ruolo".