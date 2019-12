Star Trek, Simon Pegg: "Il film ideato da Quentin Tarantino potrebbe essere realizzato"

Il film di Star Trek ideato da Quentin Tarantino potrebbe essere realizzato, almeno secondo quanto dichiarato da Simon Pegg che è tornato a parlare pubblicamente del progetto durante una recente intervista.

L'attore ha commentato la possibilità che il lungometraggio venga realizzato pur ammettendo che tutto dipende dal regista. Simon Pegg ha infatti dichiarato a Gold Derby: "Per quel che ne so, l'idea di Quentin Tarantino non è ancora stata abbandonata. Sarà lui a decidere cosa vuole fare in futuro". L'attore ha però ammesso che il suo commento è legato solo alle informazioni che gli sono state riferite, non essendo coinvolto direttamente nel potenziale lungometraggio.

L'amministratore delgato di ViacomCBS, pochi giorni fa, aveva confermato che si sta lavorando a due film della saga stellare.

Tarantino deve però ancora decidere quale sarà il suo decimo film che sarà anche l'ultimo di cui sarà il regista prima di dedicarsi ad altre espressioni artistiche e abbandonare il mondo del cinema. Recentemente il filmmaker aveva ammesso che a concludere la sua carriera potrebbe essere Kill Bill 3, progetto per cui ha alcune idee e di cui ha parlato anche alla star Uma Thurman. Quentin aveva ammesso: "Penso che non realizzerò Star Trek, ma non ho ancora parlato ufficialmente con le persone coinvolte".

Dopo un incontro con J.J. Abrams e Paramount, l'idea proposta da Tarantino per un film di Star Trek è stata affidata a un team di sceneggiatori per essere sviluppata e il compito di firmare lo script era stato affidato a Mark L. Smith. La prima bozza sembra sia stata consegnata a Tarantino e lo studio starebbe attendendo gli eventuali appunti e le possibili correzioni richieste dal regista che potrebbe comunque rinunciare al lavoro dietro la macchina da presa pur permettendo allo studio di affidare la realizzazione a un suo collega.