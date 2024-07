Star Trek: Section 31, ecco il ritorno di Michelle Yeoh nel primo trailer del film spin-off

Il tanto atteso primo trailer di Star Trek: Section 31 è finalmente arrivato, con le prime immagini che rivelano quella che è sicuramente un'atmosfera nuova per il longevo franchise fantascientifico.

Paramount+ ha rivelato un primo sguardo della durata di due minuti al film spin-off di Star Trek: Discovery, che vede protagonista la vincitrice dell'Oscar per Everything Everywhere All at Once Michelle Yeoh, che riprende il suo ruolo di Imperatrice Philippa Georgiou.

La serie segue le vicende di Georgiou che entra a far parte di una divisione segreta "black ops" della Flotta Stellare. Secondo la descrizione ufficiale della trama, quando le viene affidato "il compito di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti, dovrà anche affrontare i peccati del suo passato".

Una nuova atmosfera per Star Trek

Il trailer cerca di dare un tono più ribelle al franchise, creato ormai 60 anni fa, con tanto di musica contemporanea (il filmato scorre sulle note di "Formation" di Beyoncé), un "avvertimento" sullo schermo da parte della Flotta Stellare sul suo "contenuto disadattato" e una grafica del titolo che rompe con la tradizione Trek.

Star Trek: Section 31, le riprese del film con Michelle Yeoh sono iniziate

A un certo punto un ufficiale dice a Georgiou che è lì per impedirle di uccidere le persone, e quest'ultima risponde: "Che idea carina". In un'altra scena, un personaggio descrive Georgiou come "una brutta stronza". Il video di due minuti include anche una prima occhiata alla giovane Philippa Georgiou, interpretata da Miku Martineau.

Star Trek: Section 31 era stato originariamente concepito come serie televisiva spin-off nel 2017 durante le riprese della prima stagione di Discovery. Il progetto è stato poi avviato nel 2018, con l'annuncio di Michelle Yeoh protagonista. In seguito, alcune dichiarazioni pubbliche sulla serie sono diventate meno ottimistiche e Kurtzman ha dovuto rassicurare i fan che il progetto era "ancora molto vivo". Poi, l'anno scorso, il progetto è stato riadattato in un lungometraggio. L'uscita su Paramount+ è prevista per l'inizio del 2025.