Star Trek: Section 31, le riprese del film con Michelle Yeoh sono iniziate

Le riprese di Star Trek: Section 31, il film originale di Paramount+ con star Michelle Yeoh sono iniziate.

La produzione, aggiornando i fan sullo stato del lavoro sul set, ha inoltre annunciato nuovi arrivi nel cast, tra cui quello di Omari Hardwick.

Gli interpreti del film

Nel film con star Michelle Yeoh reciteranno anche Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) e James Hiroyuki Liao (Barry).

L'attrice premio Oscar riprenderà il ruolo dell'Imperatrice Philippa Georgiou in Star Trek: Section 31. Il personaggio era apparso nella prima stagione della serie Star Trek: Discovery, in cui si univa a una divisione segreta della Starfleet e aveva il compito di proteggere la Federazione dei Pianeti, oltre ad affrontare gli errori compiuti in passato.

Il film destinato a Paramount+ è stato scritto da Craig Sweeny ed è diretto da Olatunde Ousnsanmi.

Tra i produttori ci sono anche Rodd Roddenberry, Trevor Roth e la protagonista Michelle Yeoh.

Il produttore esecutivo Alex Kurtzman ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'annunciare che sono iniziate le riprese di Star Trek: Section 31. Diamo il benvenuto al nostro incredibile cast dei nuovi personaggi mentre si uniscono alla nostra amata Michelle Yeoh nella sua prossima avventura folle attraverso l'universo di 'Trek'".