Star Trek: Michelle Yeoh in azione nel nuovo trailer di Section 31

Michelle Yeoh è ritornata nell'universo di Star Trek in occasione del film originale Section 31, in arrivo sugli schermi di Paramount+ il 24 gennaio, di cui è stato condiviso un nuovo trailer.

Nel video si vede l'attrice entrare in azione per compiere una missione importante e davvero complicata che metterà a dura prova il suo personaggio, l'imperatrice Philippa Georgiou.

Il ritorno di Michelle Yeoh nella saga

Il film Star Trek: Section 31 è stato diretto e prodotto da Olatunde Osunsanmi. La sceneggiatura è stata invece firmata da Craig Sweeny.

Il progetto farà parte dell'universo espanso di Star Trek sviluppato con la guida di Alex Kurtzman e che comprende anche progetti come le serie Picard, Strange New Worlds e Lower Decks.

Nel progetto destinato al piccolo schermo, oltre alla protagonista Michelle Yeoh, reciteranno anche Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) e James Hiroyuki Liao (Barry).

L'attrice premio Oscar avrà ancora una volta il ruolo dell'Imperatrice Philippa Georgiou in Star Trek: Section 31. Il personaggio era apparso nella prima stagione della serie Star Trek: Discovery, in cui si univa a una divisione segreta della Starfleet e aveva il compito di proteggere la Federazione dei Pianeti, oltre ad affrontare gli errori compiuti in passato.

Ecco il nuovo trailer:

Tra i produttori di Star Trek: Section 31 ci sono anche Rodd Roddenberry, Trevor Roth e anche la protagonista Michelle Yeoh.

L'attrice è attualmente protagonista nelle sale cinematografiche con Wicked, l'adattamento del musical che è campione di incassi e ha come star Ariana Grande e Cynthia Erivo nei ruoli di Glinda ed Elphaba.