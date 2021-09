Star Trek: Picard 2, il trailer svela la data di uscita, Paramount+ annuncia il rinnovo per la terza stagione

"Abbiamo tre giorni prima che il futuro cambi irrevocabilmente", proclama la star di Star Trek: Picard 2, Patrick Stewart, nel trailer che svela la data di uscita della seconda stagione della serie Paramount+, prevista per febbraio 2022. Arriva inoltre la notizia del rinnovo per la terza stagione dello show sci-fi, che in Italia è disponibile su Amazon Prime Video.

La notizia, diffusa poche ore fa durante lo Star Trek Day, anticipa il ritorno della terza stagione di Star Trek: Picard indicativamente per l'inizio del 2023.

La seconda stagione di Star Trek: Picard sarà composta da 10 episodi. Da quanto anticipa il trailer, Picard e i suoi compagni di equipaggio intravedono un futuro totalitario e decidono di fare un salto indietro nel tempo, tornando alla Los Angeles del 21° secolo per sistemare le cose. Nel trailer intravediamo il ritorno di Q di John de Lancie e un primo sguardo a Annie Wersching nei panni della regina Borg. Con loro, confermato il ritorno di Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Orla Brady e Brent Spiner.

Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Stewart, Terry Matalas, Michael Chabon, Doug Aarniokoski, Dylan Massin, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono produttori esecutivi di Star Trek: Picard 2.