Star Trek: Picard 2, su Prime Video in streaming da oggi

Star Trek: Picard 2 arriva sugli schermi di Amazon Prime Video con tutti gli episodi della seconda stagione a partire da oggi 4 marzo 2022 in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Nei prossimi episodi di Star Trek: Picard, John de Lancie riprenderà la parte di Q e Annie Wersching sarà la villain Borg Queen, introdotta nel film Star Trek: First Contact. Nella seconda stagione il capitano interpretato da Patrick Stewart e il suo equipaggio intraprenderanno un viaggio nel passato. Picard dovrà chiedere aiuto ad amici vecchi e nuovi per affrontare i pericoli esistenti sulla Terra nel ventunesimo secolo mentre intraprende una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia.

Star Trek: Picard 2, Patrick Stewart nel primo episodio

Oltre a Patrick Stewart, che è anche produttore esecutivo, e John e Lancie, il cast di Star Trek: Picard include Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner. Akiva Goldsman e Terry Matalas sono co-showrunner della seconda stagione di Star Trek: Picard. Michael Chabon, lo showrunner della prima stagione, ha scritto due episodi della nuova stagione. Jonathan Frakes ritorna come regista di più episodi. Star Trek: Picard 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2022 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.