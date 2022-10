Star Trek: Lower Decks: una star della serie originale fa capolino

In un episodio di Star Trek: Lower Decks i fan storici della saga hanno avuto modo di ritrovare uno dei personaggi più iconici di sempre, tornando per pochi istanti indietro nel tempo.

Una star della serie originale di Star Trek ha appena fatto ritorno nel franchise, precisamente nell'episodio "Crisis Point 2: Paradoxus" di Star Trek: Lower Decks.

Si tratta di una serie che fino ad ora non si è mai risparmiata con questo genere di cose, ma un ritorno così non se lo sarebbe mai immaginato nessuno. Ovviamente proseguendo con la lettura troverete spoiler, a meno che non siate in pari con tutto quanto.

Star Trek: Lower Decks - Un'immagine della serie disponibile su Amazon Prime Video

Nel corso dell'episodio di Star Trek: Lower Decks vediamo infatti il guardiamarina Brad Boimler che, dopo essere svenuto durante il programma sul ponte ologrammi che ha creato per superare l'originale "Protocollo di crisi" di Ensign Mariner, si sveglia davanti a una casa di periferia. Ma nonostante la cassetta della posta fuori abbia il nome di Kirk sul lato, questi si trova davanti un altro personaggio iconico della saga, Hikaru Sulu, doppiato da George Takei. Boimler si trova in un sogno, e fra le altre cose, bombarda letteralmente Sulu di domande proprio come farebbe un fan di Star Trek, fino a quando non si risveglia.

Andando oltre questa fuggevole apparizione del personaggio in Star Trek: Lower Decks, due anni fa, parlando con StarTrek.com, l'attore rivelò di aver seriamente riflettuto sulla possibilità di realizzare una serie spin-off incentrata su Sulu, pensando che fosse una "buona idea": "Questo è ciò che i fan pensavano sarebbe accaduto. Hanno montato un'enorme ondata di lettere, e a quel punto eravamo anche nell'era della posta elettronica. Quando eravamo in televisione, i fan ci scrivevano con carta e penna, ma dopo quel film [Star Trek VI], i fan hanno inondato la Paramount di richieste di posta elettronica per una nuova serie spin-off chiamata The Excelsior con il capitano Sulu. Quei dirigenti della Paramount non hanno voluto vedere e sentire nulla, e hanno perso quell'opportunità. Ma i fan hanno pensato che fosse una grande idea, e sicuramente sarebbe stato un enorme, mostruoso successo galattico".