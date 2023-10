Star Trek: Generazioni, Patrick Stewart deluso da William Shatner, 'ma alla fine è stato piacevole'

Dopo le impressioni su Tom Hardy, ancora rivelazioni dall'autobiografia di Patrick Stewart, che stavolta riguardano l'incontro con William Shatner per il film Star Trek Generazioni, per cui inizialmente era rimasto molto deluso.

In "Making It So: A Memoir", Sir Patrick Stewart racconta come lavorare con William Shatner in Star Trek Generazioni sia stato così piacevole da superare la sua iniziale sensazione che la presenza del Capitano Kirk significasse che il cast di The Next Generation non fosse meritevole della fiducia dei produttori per portare avanti da solo il film.

Scarsa fiducia al cast di The Next Generation

"Star Trek Generationi mette in risalto la notevole accoppiata tra Jean-Luc Picard e il Capitano James T. Kirk, al quale, per qualche trucco narrativo, viene permesso di coesistere con il suo successore. Fino a questo momento, Bill Shatner era stato relativamente freddo nei confronti di The Next Generation, dichiarando alla stampa di non averne visto quasi nulla, e io ero un po' deluso dal fatto che i produttori e gli sceneggiatori avessero deciso di inserire Kirk nel nostro primo film: mi sembrava che non si fidassero del cast di TNG per portare avanti il film da solo".

Stewart, nel libro, prosegue: "Ma alla fine mi sono rimangiato tutto, perché è stato un piacere lavorare con lui; Bill è stato aperto e generoso, e la sua scena di morte è commovente. Nel film, Picard e Kirk si alleano per sventare un piano del cattivo del film, Tolian Soran, interpretato da Malcolm McDowell. Kirk e Picard riescono a bloccare la letale sonda spaziale di Soran, ma non prima che Kirk compia un sacrificio estremo per farlo, riportando ferite mortali".

Un addio perfetto a Kirk

Continuando nell'autobiografia, Stewart descrive anche il suo punto di vista sul recitare di fronte a William Shatner e vederlo interpretare la scena della morte del Capitano Kirk alla fine di Star Trek Generazioni:

"Con me in piedi davanti a lui, Bill ha dato a Kirk un addio perfetto, sfoderando un ultimo sorriso caratteristico prima di dire: 'È stato... divertente'. Poi i lineamenti del suo viso si sono sottilmente riorganizzati in un cauto sguardo a distanza e ha pronunciato le ultime parole di Kirk: 'Oh, mio...'. I nostri fan hanno amato il fatto che Kirk sia morto praticamente tra le braccia di Picard, anche se hanno pianto il loro capitano originale".