Sam Claflin e Patrick Stewart star della serie tratta dal fumetto Barbaric

Il fumetto Barbaric, pubblicato da Vault, diventerà una serie tv e i protagonisti saranno Sam Claflin e Patrick Stewart.

L'adattamento sarà prodotto da A+E Studios, Sheldon Turner e 100% Productions.

I primi dettagli della serie

Alla regia potrebbe essere impegnato Michael Bay, che debutterebbe alla regia di un progetto televisivo, e la serie sarà scritta da Sheldon Turner.

La storia di Barbaric viene descritta come un insieme di Deadpool e Game of Thrones, unendo violenza, umorismo e un'ambientazione in un mondo fantasy medievale.

Al centro della trama ci sarà Owen (Sam Claflin), un barbaro vittima di una maledizione che è costretto a fare sempre la cosa giusta. Nella storia è coinvolta anche la sua ascia parlante (con la voce di Patrick Stewart), con cui combatte contro il male.

Nel team della produzione ci saranno anche Claflin, Luke Carroll e Michael Stevenson, in collaborazione con F.J. DeSanto e Damian Wassel per conto di Vault Comics.

Barbaric è un fumetto ideato dall'autore Michael Moreci e dall'artista Nathan Gooden.

I progetti dei due attori

Sam ha recentemente recitato per il piccolo schermo in Daisy Jones & The Six, per cui ha ottenuto una nomination ai Golden Globe, mentre Patrick è stato il protagonista di Star Trek: Picard.

Claflin, inoltre, prossimamente sarà impegnato sul piccolo schermo con la miniserie Lazarus, che racconterà la storia di un uomo che ritorna a casa dopo il suicidio del padre e inizia ad avere delle esperienze disturbanti che non riesce a spiegare.

Il protagonista diventa rapidamente coinvolto in una serie di casi di omicidio irrisolti mentre è alle prese con il mistero della morte del padre e dell'omicidio della sorella, avvenuto 25 anni prima.

Stewart, invece, tra pochi giorni sarà tra le star dell'atteso Deadpool & Wolverine, il primo capitolo delle avventure di Wade Wilson targato MCU che segna anche il ritorno di Jackman nei panni di Logan.