Star Trek: Discovery, la quarta stagione da oggi su Pluto TV

Pluto TV, il principale servizio di streaming televisivo gratuito, rende disponibili sul suo canale i primi due episodi della quarta stagione di Star Trek: Discovery!

Tutti i fan internazionali di Star Trek: Discovery sono stati ascoltati, Pluto TV ha rilasciato un comunicato in cui ha dichiarato: "Anche noi amiamo questa serie. La adoriamo per l'incredibile cast, l'instancabile troupe, la narrazione fantasiosa, i diversi personaggi innovativi che danno vita alla serie e a ciò che rappresenta per così tante persone in tutto il mondo. Star Trek ha sempre messo i suoi fan al primo posto. Vogliamo fare lo stesso. Pertanto, durante questa fase di transizione, stiamo facendo del nostro meglio per offrirvi la nuova stagione il prima possibile."

In Italia, Austria, Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Regno Unito, Pluto TV, il principale servizio di streaming televisivo gratuito, renderà disponibili i nuovi episodi alle 21:00 sul canale di fantascienza Pluto TV SCI-FI ogni venerdì, sabato e domenica, con un simulcast sul canale Star Trek in Austria, Svizzera e Germania. Il tutto partirà da venerdì 26 novembre con i primi due episodi. In Italia il canale Pluto TV Sci-Fi è disponibile dal 25 novembre.