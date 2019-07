Star Trek: Discovery 3, la serie compierà un salto di 1.000 anni nel futuro!

Star Trek: Discovery 3 sarà ambientato 1.000 anni nel futuro rispetto al momento in cui si era interrotta la storia. Ad annunciare il salto temporale è stato il creatore dello show legato al popolare franchise, Alex Kurtzman, durante il panel che si è svolto al San Diego Comic-Con 2019.

La serie ambientata nell'universo di Star Trek aveva salutato i suoi fan mostrando i protagonisti uscire da un buco nero. La protagonista Michael Burnham e il suo equipaggio saranno divisi e si troveranno in posti diversi. La terza stagione di Star Trek: Discovery è stata girata in Islanda e mostrerà i personaggi alle prese con molti problemi, oltre a rivelare chi diventerà il capitano di Discovery.

Alex Kurtzman ha anticipato: "Burnham affronterà molti cambiamenti e proverà dei sensi di colpa".

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà David Ajala con il ruolo di Book, dotato di un carisma naturale e un atteggiamento che lo porta spesso a causare problemi, riuscendo difficilmente ad uscirne. Nelle puntate ci saranno anche dei personaggi inediti, di cui non sono stati rivelati i dettagli.

Il creatore dello show ha poi sottolineato: "Mi piace guidare ogni conversazione su come creiamo Star Trek sul fatto che lo filtriamo attraverso la visione di Gene Roddenberry, all'insegna dell'ottimismo. Dobbiamo onorare le serie originali, ma possiamo dare una scossa alla situazione. Non stiamo cancellando nulla".

Ecco le prime foto ufficiali:

Per ora la produzione non ha rivelato quando debutteranno le puntate della terza stagione, disponibile negli Stati Uniti su CBS All Access e in Italia su Netflix.