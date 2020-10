Star Trek: Discovery 3, su Netflix in streaming da oggi

Star Trek: Discovery 3 arriva da oggi su Netflix: disponibile in streaming la nuova stagione della serie tv in cui la U.S.S. affronterà un futuro tutt'altro che luminoso...

Star Trek: Discovery, la serie tv con Sonequa Martin-Green, tornerà nel catalogo Netflix con nuovi episodi della terza stagione a partire da oggi 16 ottobre.

Star Trek: Discovery 3 ci mostra l'equipaggio della Discovery mentre tenta di adattarsi all'ambiente che li circonda dopo aver viaggiato per 930 anni nel futuro. Dopo aver fatto il salto nel finale della seconda stagione, i protagonisti della serie tv escono dal tunnel spaziale e si recano in un futuro sconosciuto lontano dalla casa che conoscevano una volta. Ora, vivendo in un tempo pieno di incertezze, la U.S.S., insieme all'aiuto di alcuni nuovi amici, deve unire le forze per riconquistare un futuro pieno di speranza.

Star Trek: Discovery: una foto della protagonista nella terza stagione

Star Trek: Discovery vede Sonequa Martin come protagonista nei panni del Comandante Michael Burnham, Doug Jones nel ruolo del Comandante Saru, Anthony Rapp nel ruolo del Tenente Comandante Paul Stamets, Mary Wiseman nel ruolo della Guardiamarina Sylvia Tilly, Shazad Latif nei panni di Ash Tyler, Wilson Cruz come il dottor Hugh Culber, Anson Mount come il capitano Christopher Pike, Mary Chieffo come L'Rell, Tig Notaro come l'ingegnere capo Reno, Ethan Peck come Spock, Rebecca Romijn come il numero uno e Michelle Yeoh come Philippa Georgiou. Negli scorsi giorni è stato inoltre annunciato che nella serie tv esordiranno i primi personaggi transgender non binari dell'universo spaziale. Si chiameranno Adira e Gray, interpretati rispettivamente da Blu del Barrio e Ian Alexander.

Star Trek: Discovery 3 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.