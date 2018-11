Star Trek 4: Megan Fox nel cast?

Il destino di Star Trek sembra ancora confuso. Sappiamo che in fase di sviluppo vi sarebbe un quarto film della saga, mentre in parallelo Quentin Tarantino starebbe preparando un ulteriore capitolo. mentre si attende di conoscere il destino del franchise sci-fi e la conferma del ritorno della star Chris Pine, scopriamo la possibile presenza nel cast di Star Trek 4 della bella Megan Fox.

L'attrice, che ha alle spalle una lunga collaborazione con Paramount avendo partecipato alle saghe di Transformers e Teenage Mutant Ninja Turtles, ha condiviso una storia su Instagram in cui la vediamo a un reading seduta a fianco di John Cho, anche lui nel cast.

Nel condividere la storia, Megan Fox ha apposto il logo Star Trek: Next Generation sull'immagine, ha usato il tag @StarTrek e poco dopo l'account Twitter ufficiale di Star Trek ha ritwittato un fan che aveva condiviso la foto. Al momento non è chiaro cosa ciò significhi, ma per la Fox potrebbe profilarsi un ruolo in Star Trek 4.

Inizialmente il film era stato annunciato come un'avventura che vede il Capitano Kirk e l'equipaggio dell'Enterprise collaborare con il padre del Capitano, George (Chris Hemsworth). Si vocifera che il film possa iniziare la produzione all'inizio dell'anno nuovo, con S.J. Clarkson alla regia.

