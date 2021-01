STAR: il catalogo completo del brand Disney+ disponibile dal 23 febbraio

Il 23 febbraio Disney+ lancerà Star, il suo nuovo brand di intrattenimento generale presente all'interno della piattaforma streaming, che porterà agli abbonati un nuovo mondo di serie TV, film e Original in continua espansione. Svelato il catalogo completo al lancio che comprende 42 serie TV, 249 film e 5 Star Original esclusivi presenti in Italia al lancio, ogni mese verranno aggiunti al servizio nuovi titoli dagli Studios creativi Disney, tra cui Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e molti altri.

Star Original

Al lancio, Disney+ diventerà la casa esclusiva degli Star Original. In Italia, tra i titoli in streaming disponibili su Disney+ ci saranno il thriller poliziesco Big Sky, creato dal narratore visionario David E. Kelley; Love, Victor, la serie spin-off di Tuo, Simon scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker e Elizabeth Berger e la sitcom animata Solar Opposites, co-creata da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (ex assistente sceneggiatore di Rick & Morty). Anche le serie drama Helstrom, il cui produttore esecutivo è Paul Zbyszewski insieme a Karim Zreik e Jeph Loeb, e Godfather of Harlem, scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, con protagonista Forest Whitaker, saranno disponibili al lancio. Altri progetti che debutteranno nel 2021 sono le serie Dopesick e The Dropout, nuovi contenuti targati Kardashian Jenner, oltre a titoli FX Original, tra cui The Old Man.

I contenuti più amati dagli abbonati e ancora più titoli da scoprire Gli abbonati Disney+ potranno vedere in streaming i loro titoli più amati. Oltre alle serie TV più acclamate dal pubblico come Grey's Anatomy, 24, Buffy l'ammazzavampiri, X-Files, Lost e I Griffin, Star offrirà una serie di titoli per tutti e per ogni esigenza, con ulteriori contenuti che verranno aggiunti ogni settimana.

Per gli abbonati saranno disponibili anche l'innovativa serie targata FX e vincitrice dell'Emmy e del Golden Globe Atlanta, di Donald Glover; la comedy di ABC nominata all'Emmy e al Golden Globe black-ish, con Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross e Yara Shahidi; il legal drama di Shonda Rhimes acclamato dalla critica Scandal; e la sitcom vincitrice dell'Emmy e del Golden Globe Modern Family, creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan.

Inoltre, i film pluripremiati disponibili al lancio includono Braveheart - Cuore Impavido, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Alien, oltre ai classici come Pretty Woman, 58 minuti per morire - Die Harder, Il Diavolo veste Prada, Moulin Rouge! e Titanic.

Star: Disney+ aggiungerà sulla piattaforma contenuti Hulu senza costi aggiuntivi

Parental control

Per essere sicuri che Disney+ rimanga adatto a un pubblico di tutte le età e garantisca l'esperienza che i genitori si aspettano, il nuovo parental control che sarà lanciato il 23 febbraio permetterà di stabilire dei limiti di accesso ai contenuti per profili specifici basati sulla classificazione per età e consentirà di aggiungere un PIN per i profili con accesso ai contenuti adatti a un pubblico adulto.

Jan Koeppen, President, The Walt Disney Company EMEA: "Star sarà una parte integrante di Disney+, che lo renderà più grande, più audace e ancora più emozionante. L'arrivo di centinaia di film e serie TV, inclusi i nostri esclusivi Star Original, renderanno Disney+ la destinazione ideale per un intrattenimento di alta qualità per tutti i gusti. Ovviamente tutto questo verrà accompagnato dal parental control per garantire tranquillità ai genitori".

Dal 23 febbraio, Star su Disney+ sarà disponibile nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, Svizzera, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda, oltre ad Australia, Nuova Zelanda e Canada. I contenuti sotto il brand Star varieranno a seconda dei Paesi.

Gli utenti italiani possono attualmente abbonarsi a Disney+ al costo di 6,99€ al mese o 69,99€ all'anno. Maggiori informazioni su come abbonarsi sono disponibili su Disneyplus.com. Dal 23 febbraio, Disney+ costerà 8,99€ al mese o 89,99€ all'anno. Il nuovo prezzo sarà in vigore per i nuovi abbonati dal 23 febbraio 2021. Chi ha già un abbonamento annuale o mensile potrà godere dell'offerta completa di Star senza alcun incremento di prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto.

LA LISTA COMPLETA DEI TITOLI DI STAR SU DISNEY+ DISPONIBILI IN ITALIA DAL 23 FEBBRAIO

SERIE TV

24 (2001) (S1-8)

24: Live Another Day (S9)

24: Legacy (2016) (S1)

9-1-1 (S1-2)

La vita Secondo Jim (S1-8)

Alias (S1-5)

American Dad (S1-10)

Atlanta (S1-2)

Big Sky (Star Original) (S1)

Blackish (S1-5)

Bones (S1-12)

Brothers & Sisters - Segreti di Famiglia (S1-5)

Buffy l'ammazzavampiri (S1-7)

Burn Notice - Duro a morire (S1-7)

Castle (S1-8)

The Cleveland Show (S1-4)

Cougar Town (S1-6)

Desperate Housewives (S1-8)

Devious Maids - Panni Sporchi a Beverly Hills (S1-4)

I Griffin (S1-17)

Feud (S1)

Flashforward (S1)

The Gifted (S1-2)

Glee (S1-6)

Godfather of Harlem (Star Original) (S1)

Grey's Anatomy (S1-16)

Helstrom (Star Original) (S1)

High Fidelity (S1)

Homeland (S1-8)

How I Met Your Mother (S1-9)

Il lato oscuro dell'Europa (S1)

Lance (S1)

Lost (S1-6)

Love, Victor (Star Original) (S1-1)

Marte (S1-2)

Modern Family (S1-11)

O.J.: Made in America (S1)

Perception (S1-3)

Prison Break (S1-5)

Resurrection (S1-2)

Revenge (S1-4)

Scandal (S1-7)

Scream Queens (S1-2)

Scrubs (S1-9)

Sleepy Hollow (S1-4)

Solar Opposites (Star Original) (S1)

Station 19 (S1-2)

The Strain (S1-4)

Terra Nova (S1)

Terriers (S1)

The Americans (1-6)

Ugly Betty (S1-4)

X-Files (S1-11)

TV SPECIAL

Gli eroi di Ground Zero

Il Ponte di Genova: cronologia di un disastro

1992: La rivolta di Los Angeles

Riina - Le verità nascoste

Maradona - Le verità nascoste

FILM