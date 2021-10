Stanley Tucci in cura per il tumore mentre registrava Searching for Italy: "Non riuscivo a mangiare niente"

Durante la promozione del suo nuovo libro di memorie Taste: My Life Through Food, Stanley Tucci ha rivelato che all'epoca della registrazione della serie CNN Stanley Tucci: Searching for Italy, l'attore si stava ancora riprendendo dal trattamento per il cancro e non riusciva a mangiare niente.

Supernova: Stanley Tucci in una scena del film

Stanley Tucci ha fornito nuovi dettaglia sulla battaglia contro il cancro che ha affrontato tre anni fa in una nuova conversazione con il New York Times, spiegando l'impatto avuto dalla malattia sulla sua vita. Dopo tre sedute di radiazioni, Tucci ha iniziato a provare vertigini e perdita di appetito.

"È stato difficile perché potevo assaggiare tutto, ma non potevo ingoiare", ha confessato Tucci descrivendo in dettaglio un incidente che ha coinvolto una bistecca alla fiorentina. "Ho dovuto masticarla per 10 minuti per poterla ingoiare... Altre volte ho dovuto liberarmi del cibo".

L'attore ha anche dichiarato di non aver temuto tanto la morte quanto piuttosto la possibilità di perdere il senso del gusto:

"Voglio dire, se non puoi mangiare e goderti il ​​cibo, come farai a goderti qualcos'altro?".

Stanley Tucci interpreterà il produttore Clive Davis nel film su Whitney Houston

In passato Stanley Tucci ha già scritto libri di cucina, ma Taste: My Life Through Food è una riflessione sul rapporto permanente dell'attore con il cibo, compresi i ricordi della cucina di sua madre e le storie che coinvolgono cibi poco amati legati al lavoro sui set cinematografici.

La serie CNN Stanley Tucci: Searching for Italy, composta da sei parti, è disponibile tramite YouTube TV, HBO Max e altri servizi streaming.