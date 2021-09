Stanley Tucci interpreterà il produttore Clive Davis in I Wanna Dance With Somebody

Nel cast del film I Wanna Dance With Somebody, sulla vita e carriera di Whitney Houston, ci sarà anche l'attore Stanley Tucci.

Stanley Tucci sarà uno dei protagonisti del film I Wanna Dance With Somebody con il ruolo del produttore musicale Clive Davis.

Il progetto racconterà la vita e la carriera di Whitney Houston e sarà diretto da Kasi Lemmons.

La sceneggiatura di I Wanna Dance With Somebody è stata firmata da Anthony McCarten e darà spazio anche all'ex avvocato diventato produttore musicale con la grande capacità di individuare i talenti. Clive Davis, il ruolo affidato a Stanley Tucci, ha infatti scoperto, prima che il resto del mondo si accorgesse di lei, la bravura di Whitney Houston e l'ha guidata nel suo percorso per diventare una star.

La parte della cantante è stata affidata a Noami Ackie e nel cast ci sarà anche Ashton Sanders in quella di Bobby Brown, con cui Whitney ha avuto una travagliata storia d'amore.

Il lungometraggio sarà prodotto da Muse of Fire Productions di McCarten, Pat Houston, il produttore musicale Clive Davis, Larry Mestel di Primary Wave Music, Denis O'Sullivan e Jeff Kalligheri. La sceneggiatura ha ottenuto il via libera dalle famiglia Houston, potendo così contare sull'utilizzo di tutte le canzoni incise da Whitney.